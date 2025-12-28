Ушаков сообщил, сколько длился разговор Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился 1 час 15 минут. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося час пятнадцать минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников», — заявил он.
Ушаков добавил, что диалог Путина и Трампа носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер». По его словам, стороны проявили взаимную заинтересованность достичь долговременного урегулирования украинского конфликта.
Материал дополняется
