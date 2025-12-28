 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Ушаков сообщил, сколько длился разговор Путина и Трампа

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился 1 час 15 минут. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося час пятнадцать минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников», — заявил он.

Ушаков добавил, что диалог Путина и Трампа носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер». По его словам, стороны проявили взаимную заинтересованность достичь долговременного урегулирования украинского конфликта.

Материал дополняется

Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Путин Дональд Трамп разговор Юрий Ушаков
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
