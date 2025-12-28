Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное

Трамп и Зеленский ответили на вопросы журналистов перед переговорами в Мар-а-Лаго. Американский лидер заявил, что у него нет дедлайнов по урегулированию и пообещал позвонить Путину по итогам встречи с украинским коллегой

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В резиденции Мар-а-Лаго во Флориде началась четвертая в этом году встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. РБК ведет прямую трансляцию со встречи.

Стороны обсуждают обновленную версию мирного плана по урегулированию на Украине. Перед встречей Трампа и Зеленского американский президент созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

В начале встречи Трамп встретил Зеленского на крыльце своего имения, они вместе сфотографировались.

Трамп заявил, что верит, что и Путин и Зеленский хотят заключить сделку. «Я думаю, что они оба [настроены на мир]», — добавил он. Американский президент также отметил, что между сторонами будет заключено соглашение о гарантиях. «У нас будет отличная встреча сегодня», — считает Трамп. По итогам встречи Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину. Он выразил мнение, что Россия ценит посредничество Соединенных Штатов в украинском урегулировании.

Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он не ответил на вопрос напрямую, а отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.

По сделке нет дедлайнов, добавил Трамп. «Мой дедлайн — это положить конец этой войне», — подчеркнул глава Белого дома. Для Украины будут предусмотрены экономические выгоды, также заявил американский президент. Он напомнил, что стране предстоит масштабное восстановление, и у нее при этом есть значительные ресурсы.

Переговоры сейчас — на финальном этапе, заявил Трамп. «Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — сказал Трамп.

После этого лидеры удалились для дальнейших переговоров за закрытыми дверями. При этом Трамп предложил журналистам перекусить в ожидании результатов переговоров. «Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного ланча, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Трамп.

Перед встречей с Зеленским Трамп созвонился с Путиным. В Кремле это подтвердили. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, телефонный разговор продолжался 1 час 15 минут. Это сразу же вызвало беспокойство среди украинских чиновников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.«Это плохо сказывается на настроении. Теперь будет тяжело», — считают в окружении Зеленского.

Как проходили предыдущие встречи Зеленского и Трампа

Первая встреча лидеров в Белом доме в феврале 2025-го переросла в перепалку с участием вице-президента Джей Ди Вэнса. Зеленский тогда заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. В ответ на это Трамп повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Украинского президента в итоге обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт». «Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках», — заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной».

На Зеленского обрушился и Джэй Ди Вэнс, обвинив его в «судебном разбирательстве перед американскими СМИ», и назвал его комментарии «неуважительными». «Вы хоть раз сказали спасибо?» — обратился к Зеленскому Вэнс. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию и церемонию подписания соглашения с США по редкоземельным металлам отменили.

Позже Зеленский рассказывал, что британский король Карл III помог наладить их отношения с Трампом после ссоры в Вашингтоне. «Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», — сообщил Зеленский.

Вторая встреча лидеров состоялась в августе. Украинского лидера сопровождали семь европейских лидеров. Стороны в итоге обсудили гарантии Киеву, а американский лидер назвал переговоры «очень хорошими».

В третий раз Трамп и Зеленский встретились в ноябре. Во время переговоров американский лидер настаивал на том, чтобы Зеленский отдал России весь Донбасс, узнала Financial Times. По словам людей, знакомых с ситуацией, встреча президентов США и Украины неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой Трамп «постоянно ругался».

Дональд Трамп неоднократно использовал свою резиденцию во Флориде как площадку для официальных и неформальных контактов с зарубежными лидерами. В начале января 2025 года там побывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони — визит носил частный характер, однако сопровождался обсуждением международной повестки и трансатлантических отношений. В 2024-м Мар-а-Лаго посещали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и занимавший тогда пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо, чьи встречи с Трампом также проходили вне формата официальных государственных переговоров.

Отношения между Трампом и Зеленским не заладились еще в первый срок республиканца. Их первый продолжительный разговор осенью 2019 года привел к попытке импичмента Трампа. Тогда его обвинили в злоупотреблении властью из-за данных, что он пытался задержать выплату военной помощи Украине.

Wall Street Journal писал, что Трамп с тех пор затаил обиду на украинского лидера. Выступая на предвыборном митинге в сентябре 2024 года, Трамп заявил сторонникам, что Зеленский «говорит маленькие гадости» в его адрес.