 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп и Зеленский ответили на вопросы журналистов перед переговорами в Мар-а-Лаго. Американский лидер заявил, что у него нет дедлайнов по урегулированию и пообещал позвонить Путину по итогам встречи с украинским коллегой
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В резиденции Мар-а-Лаго во Флориде началась четвертая в этом году встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. РБК ведет прямую трансляцию со встречи.

Стороны обсуждают обновленную версию мирного плана по урегулированию на Украине. Перед встречей Трампа и Зеленского американский президент созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

В начале встречи Трамп встретил Зеленского на крыльце своего имения, они вместе сфотографировались.

  • Трамп заявил, что верит, что и Путин и Зеленский хотят заключить сделку. «Я думаю, что они оба [настроены на мир]», — добавил он. Американский президент также отметил, что между сторонами будет заключено соглашение о гарантиях. «У нас будет отличная встреча сегодня», — считает Трамп. По итогам встречи Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину. Он выразил мнение, что Россия ценит посредничество Соединенных Штатов в украинском урегулировании.
  • Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он не ответил на вопрос напрямую, а отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.
  • По сделке нет дедлайнов, добавил Трамп. «Мой дедлайн — это положить конец этой войне», — подчеркнул глава Белого дома. Для Украины будут предусмотрены экономические выгоды, также заявил американский президент. Он напомнил, что стране предстоит масштабное восстановление, и у нее при этом есть значительные ресурсы.
  • Переговоры сейчас — на финальном этапе, заявил Трамп. «Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — сказал Трамп.

После этого лидеры удалились для дальнейших переговоров за закрытыми дверями. При этом Трамп предложил журналистам перекусить в ожидании результатов переговоров. «Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного ланча, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Трамп.

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Video

Перед встречей с Зеленским Трамп созвонился с Путиным. В Кремле это подтвердили. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, телефонный разговор продолжался 1 час 15 минут. Это сразу же вызвало беспокойство среди украинских чиновников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.«Это плохо сказывается на настроении. Теперь будет тяжело», — считают в окружении Зеленского.

Как проходили предыдущие встречи Зеленского и Трампа

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное

Первая встреча лидеров в Белом доме в феврале 2025-го переросла в перепалку с участием вице-президента Джей Ди Вэнса. Зеленский тогда заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. В ответ на это Трамп повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Украинского президента в итоге обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт». «Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках», — заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной».

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

На Зеленского обрушился и Джэй Ди Вэнс, обвинив его в «судебном разбирательстве перед американскими СМИ», и назвал его комментарии «неуважительными». «Вы хоть раз сказали спасибо?» — обратился к Зеленскому Вэнс. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию и церемонию подписания соглашения с США по редкоземельным металлам отменили.

Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме
Политика

Позже Зеленский рассказывал, что британский король Карл III помог наладить их отношения с Трампом после ссоры в Вашингтоне. «Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», — сообщил Зеленский.

Вторая встреча лидеров состоялась в августе. Украинского лидера сопровождали семь европейских лидеров. Стороны в итоге обсудили гарантии Киеву, а американский лидер назвал переговоры «очень хорошими».

В третий раз Трамп и Зеленский встретились в ноябре. Во время переговоров американский лидер настаивал на том, чтобы Зеленский отдал России весь Донбасс, узнала Financial Times. По словам людей, знакомых с ситуацией, встреча президентов США и Украины неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой Трамп «постоянно ругался».

Дональд Трамп неоднократно использовал свою резиденцию во Флориде как площадку для официальных и неформальных контактов с зарубежными лидерами. В начале января 2025 года там побывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони — визит носил частный характер, однако сопровождался обсуждением международной повестки и трансатлантических отношений. В 2024-м Мар-а-Лаго посещали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и занимавший тогда пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо, чьи встречи с Трампом также проходили вне формата официальных государственных переговоров.

Отношения между Трампом и Зеленским не заладились еще в первый срок республиканца. Их первый продолжительный разговор осенью 2019 года привел к попытке импичмента Трампа. Тогда его обвинили в злоупотреблении властью из-за данных, что он пытался задержать выплату военной помощи Украине.

Wall Street Journal писал, что Трамп с тех пор затаил обиду на украинского лидера. Выступая на предвыборном митинге в сентябре 2024 года, Трамп заявил сторонникам, что Зеленский «говорит маленькие гадости» в его адрес.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дональд Трамп Владимир Зеленский Флорида переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Путин и Трамп согласились продолжить работу по Украине в рабочих группах
Политика
Ушаков сообщил, сколько длился разговор Путина и Трампа
Политика
Встреча Трампа и Зеленского до начала переговоров. Полное видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 22:22
WP узнала о крупнейшем со времен Великой рецессии росте банкротств в США Экономика, 22:18
Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках Политика, 22:03
Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским Политика, 21:55
Авербух словами «экономит силы» объяснил пропуск Валиевой его шоу Спорт, 21:52
Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине Политика, 21:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров Политика, 21:43
Ушаков заявил, что Киеву нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу Политика, 21:41
Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное Политика, 21:33
Соболенко проиграла Кирьосу в «Битве полов» в Дубае Спорт, 21:30
Зеленский приехал на встречу с Трампом Политика, 21:28
Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде Политика, 21:28
FT узнала о беспокойстве Киева из-за разговора Путина и Трампа Политика, 21:26