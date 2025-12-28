Зеленский приехал на встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече стороны обсудят мирный план США.
Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. После нее Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, он должен начаться в 22:00 мск.
Украинский президент ранее заявил, что на встрече с Трампом он намерен обсудить гарантии безопасности, территориальный вопрос и проект экономической помощи для восстановления Украины. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов.
