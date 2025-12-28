 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский приехал на встречу с Трампом

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече стороны обсудят мирный план США.

Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. После нее Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, он должен начаться в 22:00 мск.

Украинский президент ранее заявил, что на встрече с Трампом он намерен обсудить гарантии безопасности, территориальный вопрос и проект экономической помощи для восстановления Украины. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча переговоры мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы
Политика
Зеленский сделает остановку в Канаде перед встречей с Трампом в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 22:22
WP узнала о крупнейшем со времен Великой рецессии росте банкротств в США Экономика, 22:18
Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках Политика, 22:03
Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским Политика, 21:55
Авербух словами «экономит силы» объяснил пропуск Валиевой его шоу Спорт, 21:52
Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине Политика, 21:48
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров Политика, 21:43
Ушаков заявил, что Киеву нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу Политика, 21:41
Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное Политика, 21:33
Соболенко проиграла Кирьосу в «Битве полов» в Дубае Спорт, 21:30
Зеленский приехал на встречу с Трампом Политика, 21:28
Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде Политика, 21:28
FT узнала о беспокойстве Киева из-за разговора Путина и Трампа Политика, 21:26