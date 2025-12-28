Ушаков: Киеву нужно не мешкая принять решение по Донбассу

Ушаков заявил, что Киеву нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу

Фото: Reuters

Для завершения боевых действий Киев должен не мешкая принять решение по Донбассу, идущее в русле работы России и США. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Для их [боевых действий] окончательного прекращения требуется <...> от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая», — сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, Россия и США придерживаются схожего взгляда, что предлагаемый украинцами и европейцами план временного прекращения огня ведет к затягиванию конфликта и может привести к возобновлению боевых действий.

Ушаков отметил, что Трамп и Путин проявили взаимную заинтересованность достичь долговременного урегулирования украинского конфликта. По его словам, американский президент заявил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин и Трамп договорились вновь созвониться по итогам встречи. Кроме того, американский и украинский президенты намерены провести телефонный разговор с европейскими лидерами.