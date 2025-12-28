 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Ушаков заявил, что Киеву нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Для завершения боевых действий Киев должен не мешкая принять решение по Донбассу, идущее в русле работы России и США. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Для их [боевых действий] окончательного прекращения требуется <...> от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая», — сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, Россия и США придерживаются схожего взгляда, что предлагаемый украинцами и европейцами план временного прекращения огня ведет к затягиванию конфликта и может привести к возобновлению боевых действий.

Ушаков раскрыл, как предложения Украины оценили Путин и Трамп
Политика
Юрий Ушаков

Ушаков отметил, что Трамп и Путин проявили взаимную заинтересованность достичь долговременного урегулирования украинского конфликта. По его словам, американский президент заявил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин и Трамп договорились вновь созвониться по итогам встречи. Кроме того, американский и украинский президенты намерены провести телефонный разговор с европейскими лидерами.

Юрий Ушаков Донбасс Украина мирный план Военная операция на Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
