Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет крайнего срока по урегулированию украинского конфликта, стороны продолжат переговоры.

«У меня нет крайнего срока. Вы знаете, какой у меня крайний срок — закончить войну», — сказал Трамп.

Он заявил, что американская и украинская стороны продолжат переговоры. «Они сложные, но не настолько», — заявил американский президент.

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Трамп заявил журналистам, что он верит в желание президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку. По его словам, переговоры находятся на финальной стадии. 

В свою очередь, Зеленский заявил, что на встрече обсудят вопрос территориальных уступок.

Переговоры американского и украинского президентов начались в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп и Зеленский кратко ответили на вопросы журналистов, после чего делегации перешли к закрытой части переговоров.

С американской стороны во встрече примут участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

