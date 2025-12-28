Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет крайнего срока по урегулированию украинского конфликта, стороны продолжат переговоры.
«У меня нет крайнего срока. Вы знаете, какой у меня крайний срок — закончить войну», — сказал Трамп.
Он заявил, что американская и украинская стороны продолжат переговоры. «Они сложные, но не настолько», — заявил американский президент.
Трамп заявил журналистам, что он верит в желание президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку. По его словам, переговоры находятся на финальной стадии.
В свою очередь, Зеленский заявил, что на встрече обсудят вопрос территориальных уступок.
Переговоры американского и украинского президентов начались в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп и Зеленский кратко ответили на вопросы журналистов, после чего делегации перешли к закрытой части переговоров.
С американской стороны во встрече примут участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах