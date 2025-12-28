 Перейти к основному контенту
FT узнала о беспокойстве Киева из-за разговора Путина и Трампа

Близкий к президенту Украины чиновник считает, что разговор Трампа с Путиным «плохо сказывается на настроении». По его словам, «теперь будет тяжело». Президент США позвонил президенту России перед встречей с Зеленским
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным обеспокоил украинскую сторону, рассказали два источника Financial Times, знакомых с вопросом, напомнив о последней беседе двух лидеров перед встречей президента США с Зеленским.

«Это плохо сказывается на настроении. Теперь будет тяжело», — сказал собеседник издания, близкий к украинскому президенту.

«В целом было понятно, что они поговорят с Путиным, и в целом одна из задач сейчас — полностью выяснить, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии», — заявил собеседник «РБК-Украина» в команде украинского президента. По словам источника, сейчас США и Украина работают над шестью документами, и украинские представители надеются «так или иначе пройтись по этим документам».

В последний раз Трамп и Путин общались по телефону 16 октября, за день до встречи американского президента с Зеленским, где обсуждалась в том числе возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk. Тогда Путин подчеркнул, что передача ракет Украине не изменит положения на поле боя, но «ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», рассказывал помощник Путина Юрий Ушаков.

В начале октября Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk, но хочет выяснить, куда их будут отправлять. Позже он отказал Киеву в поставках эти ракет.

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

По итогам телефонного разговора Трамп сказал, что беседа была «хорошей и очень продуктивной».

Для завершения боевых действий Киев должен не мешкая принять решение по Донбассу, идущее в русле работы России и США, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов.

Переговоры Трампа и Зеленского начались в главной столовой его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров лидеры проведут телефонный разговор с европейскими лидерами.

Перед началом встречи лидеры сделали заявление для журналистов, Зеленский говорил, что намерен обсудить с американской стороной гарантии безопасности от США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения. Трамп заявил, что верит, что и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку. Американский президент добавил, что будет заключено соглашение о гарантиях. «У нас будет отличная встреча сегодня», — сказал Трамп. По итогам встречи Трамп позвонит Путину, добавил он.

