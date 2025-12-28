Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров
Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский приступили к закрытой части переговоров, кратко ответив на вопросы журналистов. Делегации встретились за столов переговоров.
С американской стороны в переговорах примут участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, внештатный советник ОП Александр Бевз, министр экономики Алексей Соболев.
Зеленский приехал в резиденцию Трампа во Флориде, президент США его встретил на крыльце. Перед началом встречи американский и украинский лидеры сделали несколько заявлений журналистам. Так, Трамп отметил, что на встрече будет заключено соглашение о гарантиях. Зеленский добавил, что стороны обсудят вопрос территориальных уступок.
По словам Трампа, он верит, что заключить сделку хотят и президент России Владимир Путин, и Зеленский. Он отметил, что переговоры находятся в финальной стадии. При этом Трамп подчеркнул, что по сделке нет дедлайнов.
После переговоров президенты Украины и США намерены провести телефонный разговор с европейскими лидерами. Перед встречей Трамп также созвонился с Путиным.
