Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров

Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский приступили к закрытой части переговоров, кратко ответив на вопросы журналистов. Делегации встретились за столов переговоров.

С американской стороны в переговорах примут участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, внештатный советник ОП Александр Бевз, министр экономики Алексей Соболев.

Зеленский приехал в резиденцию Трампа во Флориде, президент США его встретил на крыльце. Перед началом встречи американский и украинский лидеры сделали несколько заявлений журналистам. Так, Трамп отметил, что на встрече будет заключено соглашение о гарантиях. Зеленский добавил, что стороны обсудят вопрос территориальных уступок.

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

По словам Трампа, он верит, что заключить сделку хотят и президент России Владимир Путин, и Зеленский. Он отметил, что переговоры находятся в финальной стадии. При этом Трамп подчеркнул, что по сделке нет дедлайнов.

После переговоров президенты Украины и США намерены провести телефонный разговор с европейскими лидерами. Перед встречей Трамп также созвонился с Путиным

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры мирный план
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
