Спорт⁠,
0

Соболенко проиграла Кирьосу в «Битве полов» в Дубае

Арина Соболенко проиграла Нику Кирьосу в «Битве полов» в Дубае
Австралиец одержал победу со счетом 6:3, 6:3, при этом Соболенко вела во втором сете 3:1
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Лучшая теннисистка мира белоруска Арина Соболенко проиграла австралийцу Нику Кирьосу в выставочном матче в Дубае, который организаторы назвали «Битвой полов».

Кирьос победил со счетом 6:3, 6:3. Игра прошла по измененным правилам — одна подача на очко и уменьшенный на 9% корт на стороне Соболенко.

Во втором сете Соболенко вела 3:1, но Кирьос смог сравнять счет и победить.

Соболенко подарила сопернику российские конфеты перед «Битвой полов»
Спорт
Арина Соболенко и Ник Кирьос

Это четвертая «Битва полов» в теннисе, отмечает Sky Sports. Самый известный такой матч прошел в 1973 году между Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг — за ним следили 90 млн человек. Билли Джин Кинг одержала победу.

Соболенко — двукратная чемпионка Australian Open и US Open, занимает первое место в рейтинге WTA.

Кирьос — финалист Уимблдона в одиночном разряде и победитель Australian Open в парном (2022 год), он не играл на турнирах ATP с мартовского турнира «Мастерс» в Майами и занимает 671-е место в рейтинге.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Арина Соболенко Ник Кирьос
