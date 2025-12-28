Соболенко проиграла Кирьосу в «Битве полов» в Дубае
Лучшая теннисистка мира белоруска Арина Соболенко проиграла австралийцу Нику Кирьосу в выставочном матче в Дубае, который организаторы назвали «Битвой полов».
Кирьос победил со счетом 6:3, 6:3. Игра прошла по измененным правилам — одна подача на очко и уменьшенный на 9% корт на стороне Соболенко.
Во втором сете Соболенко вела 3:1, но Кирьос смог сравнять счет и победить.
Это четвертая «Битва полов» в теннисе, отмечает Sky Sports. Самый известный такой матч прошел в 1973 году между Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг — за ним следили 90 млн человек. Билли Джин Кинг одержала победу.
Соболенко — двукратная чемпионка Australian Open и US Open, занимает первое место в рейтинге WTA.
Кирьос — финалист Уимблдона в одиночном разряде и победитель Australian Open в парном (2022 год), он не играл на турнирах ATP с мартовского турнира «Мастерс» в Майами и занимает 671-е место в рейтинге.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах