Спорт⁠,
0

Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке

Globe Soccer Awards: Роналду — лучший футболист года на Ближнем Востоке
Португалец в третий раз подряд получил престижную премию Globe Soccer Awards. Большинство наград получили представители ПСЖ
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Португальский форвард саудовского «Ан‑Насра» Криштиану Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке. Церемония награждения прошла в Дубае.

Забивший в этом году 40 голов Роналду обошел в борьбе за награду Карима Бензема («Аль‑Иттихад»), Салима Аль‑Давсари («Аль‑Хиляль») и Рияда Мареза («Аль‑Ахли»). Португалец получил приз в третий раз подряд.

Другие лауреаты:

  • лучший мужской клуб — ПСЖ;
  • лучшая сборная — Португалия;
  • лучший тренер — Луис Энрике (ПСЖ);
  • лучший футболист года — Усман Дембеле (ПСЖ);
  • лучшая футболистка — Айтана Бонмати («Барселона»);
  • приз имени Марадоны и лучший нападающий — Ламин Ямаль («Барселона»);
  • лучший полузащитник — Витинья (ПСЖ);
  • возвращение года — Поль Погба («Монако»);
  • лучший молодой игрок — Дезире Дуэ (ПСЖ).

Специальные награды были присуждены сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и погибшему летом в ДТП футболисту сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоте.

ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира. В этом году парижане также взяли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Дембеле ранее получил «Золотой мяч» и был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду ПСЖ Ламин Ямаль
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
