Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде

Трамп заявил, что «пора заключать сделку», сказав, что этого хотят и Зеленский, и Путин, с которым президент США поговорил по телефону перед встречей в Мар-а-Лаго. Зеленский подтвердил, что будут обсуждаться вопросы территорий

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Они должны обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом.

Зеленский говорил, что намерен обсудить с американской стороной гарантии безопасности от США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

На кратком брифинге на крыльце резиденции президенты ответили на несколько вопросов журналистов. Трамп заявил, что «пора заключать сделку», и выразил мнение, что и Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят этого. Также он рассказал о «сильном» соглашении о гарантиях безопасности для Украины, в который вовлечены европейские страны.

Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Украинская сторона обеспокоена, что разговор с Путиным «плохо скажется на настроении», сообщила Financial Times.

После встречи Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин с Трампом также договорились «оперативно переговорить» по итогам встречи.