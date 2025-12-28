 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что «пора заключать сделку», сказав, что этого хотят и Зеленский, и Путин, с которым президент США поговорил по телефону перед встречей в Мар-а-Лаго. Зеленский подтвердил, что будут обсуждаться вопросы территорий
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Они должны обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом.

Зеленский говорил, что намерен обсудить с американской стороной гарантии безопасности от США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде
Video

На кратком брифинге на крыльце резиденции президенты ответили на несколько вопросов журналистов. Трамп заявил, что «пора заключать сделку», и выразил мнение, что и Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят этого. Также он рассказал о «сильном» соглашении о гарантиях безопасности для Украины, в который вовлечены европейские страны.

Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.

Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Украинская сторона обеспокоена, что разговор с Путиным «плохо скажется на настроении», сообщила Financial Times.

После встречи Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин с Трампом также договорились «оперативно переговорить» по итогам встречи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа
Политика
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
Зеленский анонсировал «активную дипломатию» в ближайшие дни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 22:22
WP узнала о крупнейшем со времен Великой рецессии росте банкротств в США Экономика, 22:18
Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках Политика, 22:03
Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским Политика, 21:55
Авербух словами «экономит силы» объяснил пропуск Валиевой его шоу Спорт, 21:52
Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине Политика, 21:48
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров Политика, 21:43
Ушаков заявил, что Киеву нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу Политика, 21:41
Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное Политика, 21:33
Соболенко проиграла Кирьосу в «Битве полов» в Дубае Спорт, 21:30
Зеленский приехал на встречу с Трампом Политика, 21:28
Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде Политика, 21:28
FT узнала о беспокойстве Киева из-за разговора Путина и Трампа Политика, 21:26