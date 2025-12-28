Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде
Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Они должны обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом.
Зеленский говорил, что намерен обсудить с американской стороной гарантии безопасности от США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.
На кратком брифинге на крыльце резиденции президенты ответили на несколько вопросов журналистов. Трамп заявил, что «пора заключать сделку», и выразил мнение, что и Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят этого. Также он рассказал о «сильном» соглашении о гарантиях безопасности для Украины, в который вовлечены европейские страны.
Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.
Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Украинская сторона обеспокоена, что разговор с Путиным «плохо скажется на настроении», сообщила Financial Times.
После встречи Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин с Трампом также договорились «оперативно переговорить» по итогам встречи.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах