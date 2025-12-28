Путин и Трамп согласились продолжить работу по Украине в рабочих группах
Президент России Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа продолжить работу по урегулированию конфликта Москвы и Киева в рамках специально создаваемых рабочих групп. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Кремль.
«Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая — вопросами экономической сферы. О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно в ближайшее время, очевидно, в самом начале января», — сказал Ушаков.
С его слов, Путин и Трамп договорились оперативно созвониться по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом.
Зеленский намерен обсудить с Трампом мирное урегулирование, включая гарантии безопасности со стороны США и Европы, а также план восстановления Украины.
Трамп считает, что его встреча с Зеленским «пройдет хорошо» и есть «хорошие шансы» достичь мирного соглашения.
