Путин и Трамп согласились продолжить работу по Украине в рабочих группах

Путин согласился с предложением Трампа создать специальные рабочие группы для продолжения усилий по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Ушаков. Одна займется вопросами безопасности, другая — экономики

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа продолжить работу по урегулированию конфликта Москвы и Киева в рамках специально создаваемых рабочих групп. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Кремль.

«Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая — вопросами экономической сферы. О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно в ближайшее время, очевидно, в самом начале января», — сказал Ушаков.

С его слов, Путин и Трамп договорились оперативно созвониться по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Зеленский намерен обсудить с Трампом мирное урегулирование, включая гарантии безопасности со стороны США и Европы, а также план восстановления Украины.

Трамп считает, что его встреча с Зеленским «пройдет хорошо» и есть «хорошие шансы» достичь мирного соглашения.