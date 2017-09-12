Кольцо фортуны

Как техасский ресторатор установил новый рекорд в NBA

На прошлой неделе баскетбольный клуб Houston Rockets узнал имя нового владельца — это ресторатор-миллиардер Тилман Фертитта. Бизнесмен исполнил давнюю мечту, но обошлась она ему беспрецедентно дорого — сделка оценена в $2,2 млрд

Тилман Фертитта (Фото: Michael Boardman / Getty Images)

Приобретение хьюстонской баскетбольной команды Houston Rockets 60-летний миллиардер Тилман Фертитта назвал мечтой всей своей жизни. И тому есть очевидное подтверждение: впервые Фертитта пытался приобрести клуб еще 24 года назад — тогда он предложил за него $81 млн, но этого оказалось недостаточно. Клуб достался миллиардеру с Уолл-cтрит Лесли Александру, который поднял цену до $85 млн. Позднее Forbes напишет, что покупка «ракет» оказалась лучшей инвестицией финансиста.

Спустя два десятилетия цена клуба выросла многократно. В пресс-релизе Houston Rockets, посвященном смене владельца, условия сделки не раскрывались. Сумму назвало агентство Bloomberg. Его источники рассказали, что Фертитта предложил за клуб $2,2 млрд. Это стало новым рекордом для NBA. Предыдущий установил бывший глава Microsoft Стив Балмер (№15 в рейтинге богатейших американцев по версии Forbes), когда в 2014 году купил Los Angeles Clippers за $2 млрд.

Пока что по сделке подписано обязывающее соглашение. Закрыть ее планируется после согласования с Советом управляющих NBA.​ Фертитте придется отдать за клуб больше 70% своего состояния. 5 сентября, когда объявили о сделке, Forbes оценивал его в $3,1 млрд (250-я строчка в рейтинге богатейших американцев). Фертитта, скорее всего, возьмет кредит, чтобы хотя бы частично профинансировать сделку, предполагает Forbes. В ее рамках он получит права и на домашнюю арену «ракет» — Toyota Center.

Любитель спорта

Тилман Фертитта не впервые вкладывается в спорт. В 1999 году он стал одним из первых инвесторов нового футбольного клуба Houston Texans. Но в 2008 году ему пришлось продать свою долю: по правилам НФЛ, владельцы команд не могут зарабатывать на азартных играх, а Фертитта владел казино.​ В 2003 году миллиардер купил права на зрительский сектор в Минут-Мейд-парке — это домашняя арена бейсбольного клуба Houston Astros. Там размещается реклама ресторанов предпринимателя Landry's. Сумма сделки не раскрывалась. Кроме того, бизнесмен пожертвовал Хьюстонскому университету $20 млн на реконструкцию баскетбольного стадиона. Университет решил назвать площадку в честь мецената.

Когда в июле Александр объявил о решении продать Houston Rockets, потенциальные покупатели, по данным ESPN, предложили ему $2 млрд. Среди претендентов были владелец дилерской сети Gulf States Toyota Дэн Фридкин (№192 в рейтинге богатейших американцев по версии Forbes), основатель мебельных магазинов Джим Макингвейл и даже бывший центровой Houston Rockets Дикембе Мутомбо (своих денег ему не хватало, так что он объявил о поиске соинвесторов).

В числе претендентов на Houston Rockets агентство Bloomberg называло и уроженку Хьюстона Бейонсе. Ее представители комментировать это сообщение отказались. Когда 4 сентября певица отмечала свой день рождения, Фертитта опубликовал в Twitter поздравление и фотографию поп-звезды в футболке «ракет», а уже в следующем твите объявил о покупке клуба. Позднее в интервью TMZ он сказал, что будет рад, если Бейонсе присоединится к его команде, пусть и не в качестве совладелицы.

Лесли Александр (Фото: Kelley L Cox / USA Today Sports / Reuters)

Однако свой второй шанс Фертитта решил не упускать. По данным источников ESPN, он выразил готовность доплатить, лишь бы поскорее заключить соглашение. В результате Лесли Александр получит от сделки в 26 раз больше, чем заплатил сам в 1993 году.

Первые шаги

Фертитта — житель Хьюстона: так среди прочего Лесли Александр объяснил свой выбор покупателя Houston Rockets. В четвертом по величине городе США и крупнейшем в Техасе Фертитта живет с женой и четырьмя детьми постоянно. Но родился он в Галвестоне — это город на одноименном острове в Мексиканском заливе. Тоже, впрочем, недалеко от Хьюстона.

Его дед управлял знаменитым ночным клубом Balinese Room. В 1940-х годах там выступал Фрэнк Синатра. Отец Фертитты владел рестораном морепродуктов. Будущий миллиардер работал в нем после уроков с 11 лет. «Я учился проверять свежесть рыбы, жарить креветки, менять масло. Там я получил гораздо больше опыта, чем где-либо еще», — рассказывал он в интервью CNBC. Фертитта не только помогал на кухне, но и вставал за кассу и учился управлять рестораном. В интервью он вспоминал, как примерно в 13 лет предложил отцу отправиться домой и оставить его за главного: «Даже тогда я был достаточно уверен, что справлюсь».

После школы Фертитта учился в Хьюстонском университете и Техасском технологическом университете, но ни один так и не окончил. Пробовал учиться в бизнес-школе, но и ее бросил. «Бог дал мне мозг предпринимателя, и степень MBA ничего не изменит», — утверждал он.

Первым предпринимательским опытом Фертитты стал торговый бизнес: он пытался продавать витамины и женскую одежду. А в 23 года решился на более крупную игру: занял у банка $6 тыс. и начал строить небольшой отель на побережье в родном Галвестоне. «Тогда любой мог получить кредит», — вспоминает он. На заемные средства Фертитта возводил и дорогие дома в надежде выгодно продать их на фоне нефтяного бума в Техасе. Но дело не выгорело.

После этого он решил вернуться к знакомому с детства ресторанному бизнесу. У Фертитты была небольшая доля в компании Landry's — ей принадлежали два ресторана морепродуктов. Основными владельцами компании были выходцы из Луизианы, братья Уильям и Флойд Лэндри. В 1986 году они решили выйти из бизнеса, и Фертитта продал свой отель, чтобы выкупить их долю. 60% Landry's обошлись ему в $1 млн — в пять раз меньше денежного потока компании.

Фото: Thomas B. Shea / USA Today Sports / Reuters

Самый богатый ресторатор

У Фертитты были амбициозные планы развития Landry's. Он возглавил бизнес и начал по бросовым ценам скупать проблемные рестораны в округе, например, приобрел пострадавший от урагана ресторан Jimmie Walker's в Кеме — это в 30 км от Хьюстона. Фертитта сменил вывеску на Landry's, отремонтировал и превратил заведение в самый популярный пляжный ресторан в этом районе.

К 1993 году в Landry's Inc. входило девять точек. В тот год компания разместила акции на бирже; ее капитализация была оценена в $30 млн. Фертитта остался основным акционером и следующие 20 лет продолжал придерживаться прежней стратегии, скупая рестораны в Хьюстоне и пригородах.

Он не пускал денег на ветер и умел ждать. Например, в 2000 году он хотел купить за $125 млн Rainforest Cafe в Хьюстоне, но получил отказ. Всего через семь месяцев создатель и владелец сети Стивен Шусслер столкнулся с финансовыми проблемами и был вынужден продать актив. Фертитта заплатил за него почти вдвое меньше — $75 млн. Позднее в своей автобиографии Шусслер назвал Фертитту стервятником, но того такое прозвище не смущало — он не собирался менять принципы. И когда в 2005 году проиграл борьбу за хьюстонскую сеть Claim Jumper (20 ее заведений достались другим претендентам, заплатившим $220 млн), просто стал ждать. В 2010 году сеть, в которой уже было 38 ресторанов, оказалась на грани банкротства, и Фертитта купил ее за $48 млн.

Приобретенные заведения он приводил в порядок сам — обновлял концепцию, помещения и меню, а прежнее руководство всегда увольнял. «Когда мы покупаем кого-то, то отрубаем ему голову. Оставляем исполнителей, которым нужен лидер, — ненавижу это слово. Мы сами — очень хорошие руководители. Сразу же начинаем тратить деньги и развивать. Все хотят быть ведомыми, кроме меня. Я хочу быть ведущим», — говорил он в интервью Forbes.

Фото: Troy Taormina / USA Today Sports / Reuters

Экономия на скатертях

При ведении бизнеса главная мантра Фертитты — контроль над издержками. Во время последнего финансового кризиса его компания пересмотрела более 250 статей расходов. В заведениях со столов из твердых пород дерева убрали скатерти. Ковры стали мыть с шампунем раз в три недели, а не в две, как прежде. Лимон больше не подавали бесплатно к блюдам, если это не было предусмотрено меню. А картофель фри накладывали не на глаз, а по весу — не более 200 г на порцию. Такие мелочи, как писал Forbes, позволили сэкономить миллионы долларов.

К 2003 году Landry's управляла почти 300 ресторанами, а прибыль компании превысила $1 млрд. Фертитту включили в Зал славы бизнесменов Техаса. Вскоре он начал добавлять к ресторанам другие активы и в 2005 году купил первое казино.

В 2010 году Landry’s провела делистинг: Фертитта стал единственным акционером компании. Выкуп акций обошелся в $1,4 млрд, а вскоре Фертитта впервые попал в список Forbes. В 2012 году издание оценило его состояние в $1,5 млрд и назвало самым богатым ресторатором мира. Сам бизнесмен утверждал, что это стало для него полной неожиданностью: ​«Думал ли я когда-нибудь, что действительно могу попасть в список Forbes? Нет. Это все равно​ как если бы мне сказали: «Черт, кажется, ты правда добился успеха в той области, в которой хотел стать успешным!»

Фертитта превратил Landry’s в миллиардную бизнес-империю, пусть она и носит имя прежних владельцев. В прошлом году выручка компании составила $3,4 млрд. Сети принадлежат более 500 ресторанов, казино, а также отели и развлекательные комплексы. Всего в ее портфеле более 50 брендов, в их числе и всемирная сеть ресторанов Bubba Gump Shrimp, названная по именам героев фильма «Форрест Гамп», и казино в Атлантик-Сити, которое Фертитта купил у Trump Entertainment Resorts за $38 млн.

Почти все заведения Фертитты находятся в прибрежных городах. Еще в юные годы он понял, что люди тянутся к морю.

Покупатель на миллиард

За пределами Хьюстона Тилман Фертитта стал известен только в 2016 году. Тогда он дебютировал на телевидении в качестве ведущего реалити-шоу Billion Dollar Buyer на CNBC. Суть этой программы в том, что миллиардер ищет по всей стране малых предпринимателей, которые могут предложить ему свою продукцию — от напитков и продуктов до мыла и постельного белья. В каждом эпизоде Фертитта встречается с двумя претендентами, изучает их товар и дает рекомендации, которые конкурсанты должны выполнить в отведенный срок. Затем в штаб-квартире Landry's Фертитта объявляет, хочет ли он предложить кому-нибудь из соискателей то, что он называет сделкой всей жизни, — а именно крупный контракт с его компанией.

Тилман Фертитта (Фото: Chris Goodney / Getty Images)

Такой контракт, в частности, получили создатели стартапа iPourIt. Они разработали технологию для автоматизированного розлива пива в барах. Система состоит из интерактивных планшетов, которые устанавливаются у каждого пивного крана, и похожих на «умные» часы браслетов. Клиенты надевают браслеты, подносят их к планшетам и сами наливают себе напиток. Оплата списывается автоматически с банковской карты. Фертитте идея понравилась — он посчитал, что она поможет повысить прибыль в его заведениях.

На экраны Billion Dollar Buyer вышел в марте 2016 года. CNBC назвало первый эпизод самой популярной премьерой в своей истории. Шоу продлили. Второй сезон показывали с ноября 2016 года по февраль 2017 года, выход третьего запланирован на следующий год.

Беспроигрышный вариант

Сделка с Houston Rockets состоялась вопреки всем обычным принципам Фертитты: в феврале Forbes оценил стоимость команды в $1,65 млрд, а предложенные им $2,2 млрд превышают прибыль клуба в 2016 году в девять раз (EBITDA — в 35 раз).

В списке самых дорогих баскетбольных клубов NBA Houston Rockets до завершения сделки занимает восьмую строчку — сразу после Brooklyn Nets, стоимость которого, по оценке Forbes, составляет $1,8 млрд. Сейчас владелец команды Михаил Прохоров (№13 в российском рейтинге Forbes) рассматривает возможность продать часть своего пакета. Полностью выходить из капитала баскетбольного клуба российский миллиардер не планирует. Газета The New York Post со ссылкой на источники писала, что Прохоров оценивает весь Brooklyn Nets в $2 млрд.

Для Фертитты Houston Rockets — беспроигрышная инвестиция, пишет Forbes. Время, когда покупка спортивного клуба считалась признаком тщеславия, прошло — теперь это прибыльный бизнес. Последние годы баскетбол переживает период процветания. Общая стоимость 30 команд NBA, по оценке Forbes, за пять лет выросла на 250%, до $40,63 млрд. Этому способствуют рекордные контракты с телекомпаниями на фоне растущей популярности игры. В 2014 году лига продала ESPN и Turner Sports права на показ матчей до 2025 года за $24 млрд. Среднегодовой доход NBA по сравнению с предыдущей сделкой с каналами вырос втрое. Телетрансляции гарантируют денежный поток. По оценкам Sport Business Journal, прибыль команд NBA за прошлый сезон достигнет $8 млрд — это на 20% больше, чем годом ранее, и на 50% больше, чем два года назад.

У «ракет» также есть выгодный контракт со стадионом Toyota Center до 2033 года: клуб платит $8,5 млн в год за аренду и имеет права практически на все доходы площадки от концертов и других мероприятий. Росту стоимости Houston Rockets также способствовали знаменитые игроки и выход на международные рынки. При Лесли Александре за клуб в разное время играли семь членов Зала славы баскетбола, а сейчас выступают такие суперзвезды, как Джеймс Харден и Крис Пол. В начале 2000-х благодаря покупке самого известного китайского баскетболиста​ Яо Мина клуб получил огромную популярность в Китае.

Фото: Erik Williams / USA Today Sports / Reuters

Ради возможности реализовать давнюю мечту и хорошо заработать Фертитта готов поставить на кон все. А возможно, ему просто нравится покупать — он сам называл заключение сделок своей страстью.

Так говорит Тилман Фертитта «Я не могу нарисовать человечка из палочек. Не умею играть на музыкальных инструментах. Но у меня талант зарабатывать деньги». «По-моему, Трамп пока хорошо справляется. Все смотрят на него через микроскоп. <...> Он делает то, что обещал во время кампании, а такого обычно не происходит. Так что я поздравлю его с тем, что он пытается делать то, что собирался». «В городе можно открыть самый большой ресторан морепродуктов рядом со средним стейк-хаусом, и стейк-хаус будет приносить больше денег. У воды же можно разместить средний ресторан морепродуктов рядом с огромным стейк-хаусом, и люди предпочтут морепродукты». «Надо подавать горячие блюда горячими, а холодные блюда — холодными. Вот секрет этого бизнеса». Источники: Forbes, Texas Monthly, CNBC

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