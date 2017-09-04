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Поднебесная перспектива
Газета № 145 (2642) (0409) Экономика, 00:00
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Поднебесная перспектива
Эксперты спрогнозировали увеличение китайских вложений в Россию
Новые ограничения на инвестиции, введенные Пекином, будут способствовать изменению географии китайских вложений. Как следствие, вырастет интерес к российским активам, ожидают аналитики АКРА. Не все эксперты разделяют их оптимизм
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ограничения на инвестиции за рубежом, введенные Китаем, приведут к росту прямых инвестиций из этой страны в Россию, утверждают в своем докладе аналитики российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) (есть у РБК). А доля Европы и США в китайских инвестициях будет, наоборот, снижена, полагают авторы обзора.

В последний год Китай принял ряд мер, направленных на то, чтобы стимулировать рост иностранных инвестиций в национальную экономику, препятствуя при этом оттоку средств из страны. В частности, в начале года Госсовет КНР объявил, что смягчает условия вложения внешнего капитала в свои банковский и финансовый секторы, добычу полезных ископаемых, строительство инфраструктуры и прочее. Незадолго до того Народный банк Китая предпринял ряд шагов, препятствующих оттоку капитала, чтобы противостоять ослаблению юаня. Речь, в частности, шла об усиленном контроле над зарубежными инвестициями китайских предприятий. В августе были введены новые ограничения в этой сфере, они лимитировали или вовсе запрещали прямые зарубежные инвестиции из Китая в несколько секторов, в частности в недвижимость, гостиницы, развлечения, спорт и казино. Министерство торговли заявляло, что власти страны продолжат ужесточение в этих сферах, в то же время поощряя инвестиции, связанные с промышленностью и технологиями.

В результате в первом полугодии, пишет АКРА со ссылкой на данные China Global Investment Tracker, прямые инвестиции из Китая в другие страны выросли всего на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года (годом раньше рост составил 39%, речь идет об объявленных валовых прямых инвестициях в участие в капитале, стоимость которых более $100 млн). На показателе сказалось и замедление китайской экономики, указывают аналитики АКРА.

Рекордный рост

В целом объем крупных китайских инвестиций в Россию в первом квартале вырос вдвое. В январе—июне 2017 года объем покупок Китаем долей российских компаний оказался рекордным, составив $3,3 млрд, по оценке АКРА.

Инвестируя в Россию, китайские компании в основном фокусируются на нефтегазовом, металлургическом и энергетическом секторах — на них приходится около 68% в общей структуре вложений. В частности, это приобретение 20-процентной доли «дочки» «Роснефти» — «Верхнечонскнефтегаза» компанией Beijing Enterprises за $1,08 млрд и 10% «Полюса» компанией Fosun за $0,89 млрд (оценка АКРА — сделка еще не закрыта). Однако были и «несырьевые» вложения — это покупка 10% «Сибура» за $1,15 млрд инвестфондом Silk Road Fund и недвижимости (приобретение китайской Fosun здания «Военторга» в Москве за $0,17 млрд), указывает АКРА.

Здание «Военторга» (Фото: Денис Гришкин / fotoimedia)
Доля инвестиций Китая в страны СНГ в последние годы стабильно падала, снизившись с 6,6% в 2005–2015 годах до 1,3% за период с начала 2016 года по середину 2017-го. Новые ограничения должны переломить эту тенденцию, указывают эксперты АКРА. Одним из стимулов для китайских инвесторов должен стать проект «Один пояс, один путь», на который ограничения не распространяются. Эта инициатива основана на проектах «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», которые председатель КНР Си Цзиньпин представил в 2013 году. Она объединяет инфраструктурные проекты, призванные прочнее связать Китай с европейскими и азиатскими рынками. Россия планирует активно участвовать в этом проекте, говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Один пояс, один путь» может лечь в основу «формирования большого евразийского партнерства», заявлял Владимир Путин.

Пока «финансовые потоки между Россией и Китаем заметно отстают от внешнеторговых», говорится в обзоре АКРА: доля Китая в российском внешнеторговом обороте за 2015–2016 годы составила 10,1%, а доля прямых инвестиций — лишь 5,4%. Китайцам больше интересны «высокие технологии, транспорт, машиностроение, развлечения и туризм, а в Россию же они чаще всего вкладываются в сырье».

Международный форум «Один пояс, один путь». Китай. Май 2017 года (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)
Перспектива с оговорками

Введенные китайскими властями ограничения могут снизить долю Европы и США в прямых инвестициях Китая, которая сейчас составляет порядка 70% (по данным за полтора года с начала 2016-го), полагают аналитики. «Географическая структура китайских прямых иностранных инвестиций напрямую связана с ростом интереса китайских инвесторов в сторону высоких технологий, развлечений и туризма: в Европе и США эти секторы очень сильно развиты. Однако как раз из-за этого введение ограничений на отток капитала в будущем может негативно сказаться на долях США и Европы в китайских инвестициях», — пишут авторы.

Возможно, Китай действительно увеличит инвестиции в Россию из-за новых ограничений, но в целом «связь довольно слабая», говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Марсель Салихов. Вопрос еще и в том, насколько реальными будут эти ограничения и сможет ли китайский бизнес их обходить, указывает он. В любом случае для России будет неправильным ждать притока китайских инвесторов из-за подобных факторов.

Внутренние китайские ограничения не станут стимулом роста инвестиций в Россию, полагает руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. Низкий уровень несырьевых вложений из Китая в Россию связан с тем, что китайцы «не очень готовы рисковать», продолжает он. «Инвестклимат им кажется плохим, налоги и косвенные платежи обременительны, защиты прав собственности нет, китайских историй успеха мало», — перечисляет Габуев. Все это, по его словам, «системные вопросы», которые придется решать многие годы.

Одна из базовых проблем на пути китайских инвестиций в Россию заключается в том, что Москва действует недостаточно гибко и не готова подстраиваться под интересы внешних инвесторов, отмечает Салихов: «В любом случае мы в отношениях с Китаем будем всегда младшим партнером. Просто потому, что у нас разные весовые категории». Нынешняя позиция России препятствует привлечению китайских инвесторов в какие-либо проекты, кроме тех, что поддержаны на высоком политическом уровне, резюмирует Салихов.

Си Цзиньпин как частый собеседник

Владимир Путин в воскресенье встретился ​в Сямэне с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Китае 4–5 сентября. Как сообщил Кремль, главы двух государств «обсудили, в частности, актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия, в том числе реализацию двусторонних договоренностей, и ряд международных проблем».

Сейчас отношения Москвы и Пекина являются наилучшими за всю их историю, говорил в июле помощник российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин в своей статье, приуроченной к саммиту, писал, что Россия «разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры». Москва, по его словам, готова работать с БРИКС, чтобы преодолеть доминирование «ограниченного числа резервных валют». Другие направления сотрудничества России с партнерами по союзу — кибербезопасность, борьба с терроризмом и малый и средний бизнес.

Это четвертая в этом году встреча лидеров двух стран. С марта 2012 года председатель КНР Си Цзиньпин вырвался в лидеры среди глав стран дальнего зарубежья по числу встреч с российским президентом: чаще, чем с ним, Путин встречался только с президентами Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. В среднем Путин встречался с китайским председателем четыре-пять раз в год. Пиковым по числу личных встреч стал 2014 год, когда начался кризис в отношениях России с Западом: Путин и Си встретились семь раз.

Авторы: Антон Фейнберг, Алена Махукова.
Теги: Китай , Прямые иностранные инвестиции , АКРА
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