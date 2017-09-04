Поднебесная перспектива

Ограничения на инвестиции за рубежом, введенные Китаем, приведут к росту прямых инвестиций из этой страны в Россию, утверждают в своем докладе аналитики российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) (есть у РБК). А доля Европы и США в китайских инвестициях будет, наоборот, снижена, полагают авторы обзора.
В последний год Китай принял ряд мер, направленных на то, чтобы стимулировать рост иностранных инвестиций в национальную экономику, препятствуя при этом оттоку средств из страны. В частности, в начале года Госсовет КНР объявил, что смягчает условия вложения внешнего капитала в свои банковский и финансовый секторы, добычу полезных ископаемых, строительство инфраструктуры и прочее. Незадолго до того Народный банк Китая предпринял ряд шагов, препятствующих оттоку капитала, чтобы противостоять ослаблению юаня. Речь, в частности, шла об усиленном контроле над зарубежными инвестициями китайских предприятий. В августе были введены новые ограничения в этой сфере, они лимитировали или вовсе запрещали прямые зарубежные инвестиции из Китая в несколько секторов, в частности в недвижимость, гостиницы, развлечения, спорт и казино. Министерство торговли заявляло, что власти страны продолжат ужесточение в этих сферах, в то же время поощряя инвестиции, связанные с промышленностью и технологиями.
В результате в первом полугодии, пишет АКРА со ссылкой на данные China Global Investment Tracker, прямые инвестиции из Китая в другие страны выросли всего на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года (годом раньше рост составил 39%, речь идет об объявленных валовых прямых инвестициях в участие в капитале, стоимость которых более $100 млн). На показателе сказалось и замедление китайской экономики, указывают аналитики АКРА.
Рекордный рост
В целом объем крупных китайских инвестиций в Россию в первом квартале вырос вдвое. В январе—июне 2017 года объем покупок Китаем долей российских компаний оказался рекордным, составив $3,3 млрд, по оценке АКРА.
Инвестируя в Россию, китайские компании в основном фокусируются на нефтегазовом, металлургическом и энергетическом секторах — на них приходится около 68% в общей структуре вложений. В частности, это приобретение 20-процентной доли «дочки» «Роснефти» — «Верхнечонскнефтегаза» компанией Beijing Enterprises за $1,08 млрд и 10% «Полюса» компанией Fosun за $0,89 млрд (оценка АКРА — сделка еще не закрыта). Однако были и «несырьевые» вложения — это покупка 10% «Сибура» за $1,15 млрд инвестфондом Silk Road Fund и недвижимости (приобретение китайской Fosun здания «Военторга» в Москве за $0,17 млрд), указывает АКРА.
Пока «финансовые потоки между Россией и Китаем заметно отстают от внешнеторговых», говорится в обзоре АКРА: доля Китая в российском внешнеторговом обороте за 2015–2016 годы составила 10,1%, а доля прямых инвестиций — лишь 5,4%. Китайцам больше интересны «высокие технологии, транспорт, машиностроение, развлечения и туризм, а в Россию же они чаще всего вкладываются в сырье».
Введенные китайскими властями ограничения могут снизить долю Европы и США в прямых инвестициях Китая, которая сейчас составляет порядка 70% (по данным за полтора года с начала 2016-го), полагают аналитики. «Географическая структура китайских прямых иностранных инвестиций напрямую связана с ростом интереса китайских инвесторов в сторону высоких технологий, развлечений и туризма: в Европе и США эти секторы очень сильно развиты. Однако как раз из-за этого введение ограничений на отток капитала в будущем может негативно сказаться на долях США и Европы в китайских инвестициях», — пишут авторы.
Возможно, Китай действительно увеличит инвестиции в Россию из-за новых ограничений, но в целом «связь довольно слабая», говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Марсель Салихов. Вопрос еще и в том, насколько реальными будут эти ограничения и сможет ли китайский бизнес их обходить, указывает он. В любом случае для России будет неправильным ждать притока китайских инвесторов из-за подобных факторов.
Внутренние китайские ограничения не станут стимулом роста инвестиций в Россию, полагает руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. Низкий уровень несырьевых вложений из Китая в Россию связан с тем, что китайцы «не очень готовы рисковать», продолжает он. «Инвестклимат им кажется плохим, налоги и косвенные платежи обременительны, защиты прав собственности нет, китайских историй успеха мало», — перечисляет Габуев. Все это, по его словам, «системные вопросы», которые придется решать многие годы.
Одна из базовых проблем на пути китайских инвестиций в Россию заключается в том, что Москва действует недостаточно гибко и не готова подстраиваться под интересы внешних инвесторов, отмечает Салихов: «В любом случае мы в отношениях с Китаем будем всегда младшим партнером. Просто потому, что у нас разные весовые категории». Нынешняя позиция России препятствует привлечению китайских инвесторов в какие-либо проекты, кроме тех, что поддержаны на высоком политическом уровне, резюмирует Салихов.
Си Цзиньпин как частый собеседник
Владимир Путин в воскресенье встретился в Сямэне с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Китае 4–5 сентября. Как сообщил Кремль, главы двух государств «обсудили, в частности, актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия, в том числе реализацию двусторонних договоренностей, и ряд международных проблем».
Сейчас отношения Москвы и Пекина являются наилучшими за всю их историю, говорил в июле помощник российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин в своей статье, приуроченной к саммиту, писал, что Россия «разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры». Москва, по его словам, готова работать с БРИКС, чтобы преодолеть доминирование «ограниченного числа резервных валют». Другие направления сотрудничества России с партнерами по союзу — кибербезопасность, борьба с терроризмом и малый и средний бизнес.
Это четвертая в этом году встреча лидеров двух стран. С марта 2012 года председатель КНР Си Цзиньпин вырвался в лидеры среди глав стран дальнего зарубежья по числу встреч с российским президентом: чаще, чем с ним, Путин встречался только с президентами Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. В среднем Путин встречался с китайским председателем четыре-пять раз в год. Пиковым по числу личных встреч стал 2014 год, когда начался кризис в отношениях России с Западом: Путин и Си встретились семь раз.