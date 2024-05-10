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Джокович с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме

Джокович победил француза Муте на старте «Мастерса» в Риме
Первая ракетка мира, который начал турнир со второго круга, победил француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

Во втором круге 36-летний Джокович, посеянный на турнире под первым номером, обыграл француза Корентена Муте, 83-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:1.

Джокович, как один из сеянных, начал турнир со второго круга. Его следующим соперником будет чилиец Алехандро Табило (32-й номер рейтинга ATP).

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Серб, первая ракетка мира, выигрывал этот турнир шесть раз в карьере, в прошлом году он дошел до 1/4 финала.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Теги
теннис Новак Джокович
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