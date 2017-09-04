Нерезиденты возвращают госдолг

Иностранцы снизили долю во внешнем займе РФ

Российский суверенный долг на международных рынках на треть профинансирован нерезидентами, свидетельствуют свежие данные ЦБ. До санкций доля нерезидентов была более чем в 2 раза выше. Будущее определит степень ужесточения санкций

Фото: Стоян Васев / ТАСС

В пятницу, 1 сентября, ЦБ начал публиковать данные о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам России, размещенным на международном рынке капитала. Ранее отдельно эти данные не публиковались, говорится в пояснениях регулятора.

Как указал ЦБ, данные раскрываются для расширения возможностей по анализу устойчивости экономики страны к внешним рискам. Указанные сведения регулятор приводит поквартально на основе данных Минфина о задолженности по облигационным займам России в иностранной валюте и рублях, размещенным на международном рынке капитала.

Согласно опубликованным данным, объем вложений нерезидентов в еврооблигации России составил на 1 июля $12,53 млрд. Доля нерезидентов в сегменте суверенных еврооблигаций на эту дату — 31,7%.

Максимальных значений доля нерезидентов в общей задолженности по еврооблигациям России достигала до введения международных антироссийских санкций. На 1 июля 2012 года доля нерезидентов составляла 76,4%, а объем вложений — $29,2 млрд. Причем до 2014 года доля нерезидентов не опускалась ниже 69%.

На 1 января 2014 года доля нерезидентов составляла 68%. В марте того же года США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины. Санкции накладывают ограничения на взаимодействия с Россией по политическим и экономическим вопросам, в частности запрет на работу с рядом российских компаний и банков, в том числе по финансированию их деятельности. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о втором пакете санкций в отношении России.

И хотя на инвестиции в суверенный долг России санкции не распространяются, после введения санкций доля нерезидентов стала постепенно снижаться, достигнув по итогам первого квартала 2017 года исторического минимума 29,4%. «Основные изменения в настроениях инвесторов произошли после снижения международных рейтингов Российской Федерации на фоне санкций, — отмечает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. — С тех пор ситуация принципиально не менялась, доля и объем вложений нерезидентов колебались, немного возрастая после размещения очередных выпусков суверенных еврооблигаций».

Небольшое увеличение доли нерезидентов по итогам второго квартала связано с недавним размещением суверенных еврооблигаций России. «Рост доли вложений нерезидентов в российские еврооблигации во втором квартале мог в первую очередь ​объясняться интересом к новому длинному «бенчмарку», размещенному Минфином, — выпуску RUSSIA 2047, поскольку это первое предложение длинных бумаг со стороны Минфина за достаточно долгое время», — считает аналитик БКС Игорь Рапохин. В июне 2017 года Минфин разместил два выпуска еврооблигаций — десятилетний «Россия-2027» на $1 млрд и тридцатилетний «Россия-2047» на $2 млрд. Причем последний раз тридцатилетние суверенные бонды размещались в 2013 году.

После снижения интереса иностранных инвесторов к российским суверенным евробондам основными покупателями стали резиденты России, отмечают эксперты. «Покупки еврооблигаций в 2015–2016 годах осуществляли российские банки, управляющие компании, фонды, — напоминает Дмитрий Полевой. — Такими покупателями были, например, структуры «Открытия», ставшие основными держателями бондов «Россия-30».

Дальнейшая ситуация с российскими суверенными еврооблигациями будет во многом зависеть от возможного ужесточения антироссийских санкций, считают эксперты. Согласно закону о новом пакете санкций Минфин США при участии Национальной разведки и Госдепартамента в течение полугода должен направить в конгресс доклад, оценивающий возможное расширение секторальных санкций за счет включения в них операций с российскими гособлигациями. «Если будут введены санкции против суверенных бумаг, это полностью изменит правила игры и окажет влияние на экономику страны в целом, а не ​только на вложения в российские бумаги. Это может в целом усилить риски для финансовой стабильности, — считает Дмитрий Полевой. — В то же время запрет, как мы считаем, может коснуться покупки новых бумаг, уже приобретенные бонды инвесторам, возможно, принудительно распродавать не придется, если только они​​ сами не захотят избавиться от российских бумаг».

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