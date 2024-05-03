Российские военные разместились на базе США в Нигере

Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере, пишут CNN и Reuters. Контингент США вскоре должен будет покинуть страну, в Нигер начал прибывать «Африканский корпус»

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Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска, сообщают агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, россияне используют отдельный ангар на авиабазе. Однако у базы «не такая уж большая территория», отметил один из источников телеканала. Собеседник Reuters назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». Как выяснило агентство, США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе с российскими военными.

Российские и американские войска оказались в непосредственной близости на фоне напряжения между Москвой и Вашингтоном из-за конфликта на Украине, указывают издания.

В Нигере дислоцированы около 1 тыс. американских военных, они занимались контртеррористической деятельностью и вместе с местными служащими патрулировали территорию страны. В прошлом году в стране произошел военный переворот, Вашингтон назвал произошедшее незаконным. В марте нигерийская хунта потребовала вывести контингент США, после череды попыток уладить вопрос Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев. Американская авиабаза 101 была построена шесть лет назад за $110 млн, отмечали Washington Post и New York Times.

Источники Bloomberg в начале года говорили о планах разместить в Нигере российский «Африканский корпус», который призван заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте. Это подразделение планировали сформировать в том числе из бывших вагнеровцев и новичков, после чего направить в еще четыре страны: Ливию, ЦАР, Мали и Буркина-Фасо.

В апреле «РИА Новости» сообщило о прибытии российских специалистов в Нигер. «Африканский корпус» на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал агентству один из прибывших.

Главная причина связи властей России и Нигера — защита местного режима со стороны Москвы, говорил Financial Times старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхайя Ибрагим. Нигерийская хунта не раз обвиняла Францию в планах провести новый переворот. «Единственное, чего они боятся, — это нападение с воздуха. Страна, которая обеспечит их противовоздушной обороной, — вот в чем заключается роль России», — пояснил эксперт.

«Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты. В Африке есть множество проблем с безопасностью, и африканцам необходимо оружие», — признал в беседе с Politico один из чиновников США.

Прибытие российских служащих само по себе не является признаком полного разрыва между Нигером и США, краткосрочное присутствие военных инструкторов — обычная часть сделок по продажам оружия, счел источник Washington Post среди американских чиновников. «Они заявили, что не хотят присутствия российских войск, но им нужны инструкторы», — сказал он и отметил, что есть предел, «какие отношения вы можете иметь с Соединенными Штатами, в зависимости от того, какие отношения вы решите установить с Россией».