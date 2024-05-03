«Победа» в SDN-листе. Что это значит для авиакомпании и ее пассажиров

Авиакомпания «Победа» после ее внесения властями США в SDN-лист, по версии экспертов, может прекратить полеты по части международных направлений после 30 июля. Пока компания продолжает продажи билетов на эти рейсы

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) 1 мая обновило SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), дополнив его несколькими десятками российских и зарубежных юридических и физических лиц. В SDN-листе находятся крупные российские компании с государственным участием: Сбербанк с дочерними структурами, банк ВТБ и многие другие. SDN-лист считается самой жесткой версией американских санкций, так как запрещает любые расчеты в долларах США и создает угрозу наложения вторичных санкций на контрагентов внесенных в перечень компаний.

В обновленный 1 мая перечень попала в том числе дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа». «Победа» — второй в России перевозчик по количеству перевезенных пассажиров по итогам первого квартала 2024 года. За три месяца авиакомпания обслужила 3,2 млн человек, что на 12,7% больше аналогичного периода 2023 года, следует из статистики Росавиации (есть у РБК; ее подтверждает и официальный представитель перевозчика).

Лоукостер — пока единственная на сегодняшний день российская авиакомпания, внесенная в SDN-лист. В сообщении OFAC говорится, что перевозчику предоставлена генеральная лицензия № 95, которая вводит отсрочку применения статуса SDN-лица до 12:01 «восточного дневного времени» (действует на восточном побережье США, минус семь часов от московского времени) 30 июля 2024 года.

Что про санкции говорит «Победа»

На момент публикации материала авиакомпания так и не представила собственной оценки последствий включения в SDN-лист. Отказываются от комментариев и в группе «Аэрофлот». На новость о санкциях инвесторы отреагировали слабо — в течение торгового дня 2 мая стоимость бумаг снижалась в пределах 2%.

РБК направил запрос в Минтранс и Росавиацию. На данный момент в авиакомпании нет понимания, какое влияние окажет попадание в SDN-лист на ее работу, утверждает собеседник, знакомый с топ-менеджментом «Победы». По его словам, попадание в SDN-лист 1 мая «стало полной неожиданностью» для руководства авиакомпании.

Будут ли ограничения полетов

Главный вопрос после включения «Победы» в SDN-лист — возможность дальнейшего выполнения международных рейсов: авиакомпания совершает полеты в Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Анталью, Самарканд, Ереван, Минск и другие города.

Прогнозы собеседников РБК о дальнейшей работе «Победы» за рубежом разнятся. Топ-менеджер одной из российских авиакомпаний уверен, что новые санкции не окажут влияния на международную сеть «Победы». По его словам, для обслуживания российских перевозчиков в зарубежных аэропортах (заправка, санитарная обработка, техническое обслуживание воздушных судов) еще в 2022 году созданы компании, которые юридически не аффилированы ни с оператором аэропорта, ни с хендлерами, работающими в нем. Расчеты с поставщиками услуг ведутся в национальных валютах, а средств на счетах, вырученных от продажи авиабилетов, хватает для покрытия аэропортовых услуг.

В мировой гражданской авиации есть примеры, когда авиакомпании, находящиеся в SDN-листе, продолжают выполнять международные рейсы. Так, иранская Mahan Air выполняет еженедельные перелеты по маршруту Тегеран — Бангкок и ежедневные — на направлении Тегеран — Дубай.

Гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий говорит, что возможность выполнения рейсов в зарубежные аэропорты будет зависеть от отношений властей этих стран с властями США. Он считает, что рейсы «Победы» могут сохраниться в те аэропорты, куда летают подсанкционные Mahan Air и Iran Air. Эксперт не исключил, что в обслуживании самолетов «Победы» будут задействованы те же организации, которые обслуживают иранских перевозчиков.

Собеседники в других авиакомпаниях не исключают, что «Победе» придется отказаться от части или от всех международных рейсов.

Источник РБК, близкий к одной из крупных российских авиакомпаний, считает, что выполнять рейсы между городами Ирана и ОАЭ проще из-за их близкого расположения. «Самолет, выполняющий рейс из России в страну, например, Ближнего Востока, летит через территорию нескольких государств и пользуется услугами организаций, предоставляющих навигационное обслуживание на этих территориях. Вряд ли лоукостеру удастся договориться со всеми этими организациями. Крупные аэропорты, в свою очередь, вряд ли будут рисковать ради двух-трех ежедневных рейсов «Победы», — считает он.

Управляющий юрист практики сопровождения международных проектов CLS Валентина Аликова считает, что после попадания авиакомпании «Победа» в SDN-лист Минфина США существует риск осложнения или даже прекращения полетов лоукостера в зарубежные аэропорты. «Победа» может столкнуться с риском отказа в продолжении сотрудничества зарубежных партнеров — управляющих компаний аэропортов и организаций, обслуживающих самолеты перевозчика в воздушной гавани. Это может произойти, если у лоукостера заключены с партнерами прямые соглашения и они увидят для себя риски вторичных санкций», — объясняет она.

Денис Примаков, руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры», считает, что риски прекращения международных рейсов у «Победы» возрастают, поскольку ее статус в блокирующих санкциях препятствует взаимодействию с другими акторами — аэропортами и юридическими лицами, опасающимися вторичных санкций. Возможность выполнения рейсов будет зависеть от риск-аппетита контрагентов. Свою роль в возможном прекращении полетов также может сыграть договоренность между США и Турцией о соблюдении санкций в отношении России.

Артем Касумян, юрист коллегии адвокатов Delcredere, называет два сценария прекращения полетов «Победы» в зарубежные страны. Первый — прекращение расчетов с иностранными контрагентами: долларовые расчеты станут для лоукостера незаконными, а оплата в другой валюте может быть осложнена из-за рисков вторичных санкций. Второй — отзыв у «Победы» разрешений на выполнение полетов зарубежными авиавластями. При этом рейсы в часть стран все же могут продолжиться, если власти той или иной страны примут соответствующее решение.

Много ли может потерять «Победа»

Один из собеседников РБК утверждает, что доходы от международных полетов сегодня занимают небольшую долю в прибыли авиакомпании.

По итогам 2023 года лоукостер получил чистую прибыль по РСБУ в размере 21,3 млрд руб., что на 42% больше, чем в 2022 году. «Победа» — единственная авиакомпания в группе «Аэрофлот», приносящая прибыль. В сентябре 2023 года гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук в интервью РБК говорил, что международная сеть в 2022-м давала 8% пассажирооборота компании, долю доходов, приходящуюся на международные рейсы, он тогда не раскрыл.

«У «Победы» никогда международная сетка не превалировала: в 2021 году это было всего 6% от пассажирооборота, в этом [2022] году — где-то около 8%. Но если говорить про допандемийный 2019-й, было 23%, и, конечно, хочется вернуться к таким показателям», — говорил он.

Перевозчик, вероятно, будет просить господдержку в случае, если возможность выполнения международных перелетов исчезнет, считает источник РБК, близкий к «Победе». В 2022-м — первом квартале 2023 года попавшие под санкции российские авиакомпании получили рекордную господдержку — единовременную выплату на уровне 125 млрд руб. Выплата не повторялась, в течение следующего года средства выделялись только на выкуп самолетов иностранного производства у зарубежных лизингодателей. При этом, как утверждал Тыщук, «как компания-лоукостер» «Победа» старается работать без субсидий: «Та субсидия, которая была в прошлом году для авиакомпаний, поддержала целый рынок. «Победа» ею пользовалась в том числе — это позволило держать цены на уровне 2021 года. Несмотря на то что объем перевозок уменьшился, и, соответственно, это не могло не повлиять на себестоимость авиабилета. И меры, которые правительство приняло в виде поддержки отрасли, конечно, были очень нужны в тот момент. Но в долгосрочной перспективе мы не смотрим в сторону субсидий в принципе».

Что происходит с продажей билетов на потенциально рискованные направления

Лоукостер продолжает вести продажи на зарубежные направления: на официальном сайте компании можно купить билеты в Стамбул, Дубай и Абу-Даби на август, сентябрь, октябрь. В октябре авиакомпания планирует выполнять до трех рейсов в день на маршруте Внуково (Москва) — Международный аэропорт Стамбул. Билеты продаются по цене 19,3–26,2 тыс. руб. Билеты в Дубай на начало октября (планируется два рейса в день) стоят от 25,9 тыс. до 40,9 тыс. руб. Билеты на ежедневный рейс в Дубай продаются от 23 тыс. до 30,7 тыс. руб.

Если в авиакомпании поймут, что выполнение этих рейсов рискованно, и примут решение отменить полеты, «Победа» просто вернет клиентам деньги, полученные за продажу билетов, говорит собеседник РБК в одной из авиакомпаний.