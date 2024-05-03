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Выборы президента США ,  
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Байден станет реже упоминать Украину в предвыборной кампании

Politico: Байден станет реже упоминать Украину в предвыборной кампании
Сюжет
Выборы президента США
На фоне негативных тенденций в экономике и согласования помощи Украине на $60 млрд Байден сосредоточится на финансовых вопросах в предвыборной кампании и станет реже напоминать о вооруженном конфликте, выяснила Politico
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американский президент Джо Байден после «огромной внешнеполитической победы» с одобрением конгрессом новых пакетов помощи Украине станет реже упоминать это государство. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников Белого дома и сотрудников кампании.

Команда Байдена не намерена в ближайшие месяцы поддерживать помощь Украине в центре внимания общественности, сосредоточившись на работе с той частью электората, которую волнуют экономические вопросы. «Теперь, когда Конгресс принял дополнительные меры, это, естественно, менее актуальный вопрос», — пояснил высокопоставленный чиновник администрации президента.

«Наиболее важные для мира проблемы необязательно являются значимой темой для избирателей», — указала Дженнифер Палмиери, возглавлявшая отдел по коммуникациям в кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. По ее словам, согласование финансирования для Украины это чрезвычайно важно, однако «с точки зрения того, что волнует людей в их повседневной жизни, это не имеет значения».

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Официально команда Байдена настаивает, что президенту не приходится выбирать среди важных тем. Однако, как отмечает издание, время — ограниченный ресурс при избирательных кампаниях, и президенту предстоит сосредоточиться на создании рабочих мест и налогах, тогда как украинская тематика хоть и важна, но в этом случае как повод для критики его потенциального соперника от республиканцев Дональда Трампа.

Как показали результаты последнего опроса Bloomberg News, Байден лидирует только в одном из семи колеблющихся штатов — Мичигане. Большинство избирателей колеблющихся штатов выразили опасение, что экономическая ситуация ухудшится в ближайшие месяцы, только один опрошенный из пяти ожидает снижения инфляции и процентных ставок к концу года.

В начале мая поступили тревожащие новости об экономической ситуации, указывал Bloomberg: рост валового внутреннего продукта замедлился до 1,6% в первом квартале в годовом исчислении, а показатель инфляции поднялся до 3,7%, усилив опасения стагфляции. При этом по итогам 2023 года уровень ВВП превзошел все прогнозы, увеличившись на 2,5%, а уровень безработицы остался ниже 4%, удивив экономистов, отмечало агентство.

Президентские выборы в США состоятся через полгода — в начале ноября 2024-го.

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