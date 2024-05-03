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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск нового секретаря СНБО Украины

МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко
Сюжет
Военная операция на Украине

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из данных базы ведомства.

В карточке Литвиненко указано, что его разыскивают по уголовной статье, ее ведомство не уточнило.

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Александр Литвиненко

Литвиненко занял пост главы СНБО в конце марта 2024 года. Ранее эту должность занимал Алексей Данилов — его уволили вскоре после того, как он неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Данилова назначили послом в Молдавии.

Литвиненко родился в апреле 1972 года в Киеве. В 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России по специальности «прикладная математика». С апреля 2014 года до августа 2019 года работал заместителем секретаря СНБО, а в июле 2021 года стал главой внешней разведки.

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Теги
Украина Военная операция на Украине СНБО Украины МВД розыск
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