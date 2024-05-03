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Верховный суд признал право госзаказчика расторгнуть бессрочный контракт

Верховный суд признал право госзаказчика расторгнуть бессрочный контракт
Краснодарские власти и бизнесмен поспорили о возможности расторжения бессрочных контрактов. Несколько инстанций признали правоту предпринимателя, но Верховный суд подтвердил право госзаказчика на разрыв соглашений в любое время
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Верховный суд встал на сторону минтранса Краснодарского края в споре с бизнесменом Романом Ильиным об изменении или расторжении бессрочного госконтракта. На итоги заседания экономической коллегии Верховного суда (ВС) обратил внимание «Коммерсантъ».

Дело касалось бессрочных договоров, заключенных между предпринимателем и минтрансом в 2015 году на эвакуацию и хранение транспортных средств. Спустя четыре года в региональное законодательство внесли поправку, согласно которой такое контракты могут заключаться не более чем на пятилетний срок и только по результатам торгов. В связи с этим краснодарский минтранс предложил Ильину пересмотреть условия контрактов или расторгнуть их, но тот отказался.

Осенью 2022 года краснодарские власти подали иск о расторжении договоров, однако арбитражные суды поддержали позицию предпринимателя, указав: поправки законодательства не имеют обратной связи, истец пропустил трехлетний срок исковой давности, а бизнесмен не допускал значительных нарушений от условий контрактов.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Экономическая коллегия ВС сочла, что нижестоящие суды проигнорировали доводы краснодарских властей о значимом изменении обстоятельств, которыми руководствовались стороны при заключении соглашений, а по ст. 451 ГК это обстоятельство позволяет изменить или расторгнуть договор.

ВС также напомнил, что краснодарский минтранс обязан следовать указаниям Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая сочла нарушением бессрочные контракты в этой сфере. Заключенные контракты Верховный суд расценил как договоры по возмездному оказанию услуг, а такие соглашения ГК позволяет расторгнуть в любое время «путем уведомления другой стороны об отказе от договора». Суд признал ошибочным довод о пропуске трехлетнего срока исковой давности, отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение

В начале года Минфин предложил определить особые случаи, при которых закупка у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ (закупки за счет бюджетных средств) может быть проведена регионами без решения правительства, выяснил РБК. «Изменения спроектированы с учетом текущей экономической ситуации, обусловленной внешним санкционным давлением», а также «проводимой специальной военной операции», говорилось в пояснительной записке. Согласно мониторингу ведомства, за девять месяцев прошлого года с единственными поставщиками на основании временных случаев, определенных решениями кабмина или субъектов страны, было заключено контрактов на 792 млрд руб.

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Верховный суд госзаказ госзаказы
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