 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Франции создадут комиссию по расследованиям насилия в киноиндустрии

Во Франции создадут комиссию по расследованиям сексуального насилия в киносфере
Жюдит Годреш
Жюдит Годреш (Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images)

Национальное собрание (парламент) Франции одобрило создание комиссии, которая будет заниматься расследованием случаев сексуального насилия в киноиндустрии, сообщает телеканал BFMTV.

Создание комиссии стало ответом на просьбу французской актрисы Жюдит Годреш. Она стала одной из главных фигур в борьбе с сексуальным насилием над детьми в стране с тех пор, как подала жалобу на режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона за действия, имевшие место, когда она была подростком, отмечает телеканал.

«Госпожа Годреш предупредила нас о рисках, касающихся несовершеннолетних в киноиндустрии, как во время кастингов, так и на съемках. По ее словам, на сегодняшний день не существует никаких средств защиты или гарантий, направленных на защиту детей или несовершеннолетних. Она рассказала нашему комитету о многочисленных злоупотреблениях», — говорится в пояснительной записке к резолюции, в которой предлагалось создать комиссию.

Депардье отпустили после допроса по делу о сексуальном насилии
Общество
Жерар Депардье

29 апреля в Париже был задержан актер Жерар Депардье, против которого выдвинули обвинения в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке картины «Маг и сиамцы и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни». 75-летний Депардье отвергает обвинения. Актера доставили в полицейский участок на допрос и в тот же день отпустили.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Теги
Франция сексуальное насилие насилие расследования кино кинематограф
Материалы по теме
Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии
Общество
В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия
Общество
Блогера Тейта задержали в Румынии по обвинению в сексуальном насилии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 16:32
«Коммерсантъ» узнал мощность бомбы, которым СБУ подорвали Крымский мост Политика, 23:28
МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Политика, 23:14
Во Франции создадут комиссию по расследованиям насилия в киноиндустрии Общество, 23:07
Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в Харьковской области Политика, 22:47
НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности Политика, 22:38
На востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание Общество, 22:32
В Бурятии конфискованные у пьяных людей машины передадут военным Политика, 22:28
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Pornhub будет платить налоги Украине Технологии и медиа, 22:16
Чубайс предложил попытаться заново понять новейшую историю России Политика, 22:12
Шарапова предрекла Мирре Андреевой феноменальный год в теннисе Спорт, 22:04
Даниил Медведев из-за травмы снялся с четвертьфинала «Мастерс» в Мадриде Спорт, 22:01
Reuters аннулировал публикацию о словах Кэмерона про удары по России Политика, 21:55
«Дивиденды будут, но это не точно». Эксперты о выплатах «Газпрома» Инвестиции, 21:37
Bloomberg узнал о полной приостановке торговли Турции с Израилем Экономика, 21:34