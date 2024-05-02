Во Франции создадут комиссию по расследованиям насилия в киноиндустрии

Жюдит Годреш (Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images)

Национальное собрание (парламент) Франции одобрило создание комиссии, которая будет заниматься расследованием случаев сексуального насилия в киноиндустрии, сообщает телеканал BFMTV.

Создание комиссии стало ответом на просьбу французской актрисы Жюдит Годреш. Она стала одной из главных фигур в борьбе с сексуальным насилием над детьми в стране с тех пор, как подала жалобу на режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона за действия, имевшие место, когда она была подростком, отмечает телеканал.

«Госпожа Годреш предупредила нас о рисках, касающихся несовершеннолетних в киноиндустрии, как во время кастингов, так и на съемках. По ее словам, на сегодняшний день не существует никаких средств защиты или гарантий, направленных на защиту детей или несовершеннолетних. Она рассказала нашему комитету о многочисленных злоупотреблениях», — говорится в пояснительной записке к резолюции, в которой предлагалось создать комиссию.

29 апреля в Париже был задержан актер Жерар Депардье, против которого выдвинули обвинения в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке картины «Маг и сиамцы и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни». 75-летний Депардье отвергает обвинения. Актера доставили в полицейский участок на допрос и в тот же день отпустили.