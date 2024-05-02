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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в Харьковской области

Минобороны: в Харьковской области уничтожен ЗРК IRIS-T
Сюжет
Военная операция на Украине
IRIS-T SLM
IRIS-T SLM (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

Российские воздушно-космические силы поразили установку украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По данным российских военных, пусковая установка находилась в районе населенного пункта Островерховка в Харьковской области.

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Дальность пуска самоходных ЗРК IRIS-T — до 40 км. В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух», они оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха. IRIS-T используют как часть системы ПВО.

Первый такой комплекс Германия отправила на Украину в октябре 2022 года. Российские военные неоднократно сообщали об уничтожении немецких ЗРК в зоне военной операции. В частности, 14 апреля Минобороны заявило о поражении одной пусковой установки IRIS-T.

Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки вооружения Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине ЗРК
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