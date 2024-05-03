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Общество ,  
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Минцифры предложило штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам

Минцифры предложило штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам

Минцифры России предложило ввести штрафы до 2 млн руб. за нарушение требований к оказанию услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства. Поправки к КоАП опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предложили внести изменения в ч. 6 ст. 13.29.

«Нарушение оператором связи <...> требований <...> влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 1 млн до 2 млн руб», — говорится в тексте законопроекта.

Штрафы для должностных лиц составят от 100 тыс. тыс. до 200 тыс. руб. Составлять протоколы по этим нарушениям будут сотрудники Роскомнадзора.

Минцифры предложило ограничить иностранцев в регистрации сим-карт
Общество
Фото:imago stock&people / Global Look Press

Поправки к КоАП дополняют изменения закона «О связи» и о биометрии, которые опубликовало Минцифры 27 апреля. Тогда в ведомстве предложили ограничить мигрантов в регистрации сим-карт.

Согласно инициативе ведомства, по новым нормам иностранный гражданин в России сможет зарегистрировать на себя не более 10 мобильных номеров. Кроме того, иностранцев и лиц без гражданства обяжут покупать сим-карты только с помощью биометрии в официальных салонах связи или точках продаж.

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Теги
мигранты Россия Минцифры сим-карты штраф
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