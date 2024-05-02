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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ

МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший глава СБУ, ушедший в отставку девять лет назад, объявлен в России в розыск. МВД не уточняет статью. Он становился фигурантом дел по статьям о похищении человека, угрозах убийством, клевете и другим
Валентин Наливайченко
Валентин Наливайченко (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко объявлен российским МВД в розыск. Его карточка появилась в электронной базе ведомства.

МВД не уточнило статью УК, по которой разыскивают Наливайченко.

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Он возглавлял СБУ в 2006–2009, 2009–2010 и 2014–2015 годах. В конце 2014-го российский Следственный комитет завел уголовное дело против него сразу по нескольким статьям УК: клевета, организация применения запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, похищение человека (ч.2, 3, 5 ст.128-1, ч.3 ст.33, ч.1 ст.356, ч.3 ст.144, п.«а» ч.3 ст.126 УК), наказание по которым может достигать вплоть до 20 лет заключения.

Впоследствии, в апреле 2022 года, глава СК Александр Бастрыкин поручил завести дело против Наливайченко за угрозу убийством. По данным ведомства, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов сказал: если российских военных по завершении боевых действий не получится привлечь к уголовной ответственности, «то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились». СК в своем сообщении не называл конкретную статью УК. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — это ст. 119, ч. 2 которой (по мотивам национальной вражды) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

О том, что депутат выступал с такими призывами в эфире телеканала «Апостроф», 9 апреля сообщили российские СМИ — одним из первых был портал «Украина.ру», входящий в холдинг МИА «Россия сегодня».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
СБУ розыск МВД Валентин Наливайченко
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