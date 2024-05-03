Над Украиной заметили странное свечение

В небе над Украиной заметили розовое зарево и белый шлейф. Специалисты предполагают, что причиной может быть сгоревшая в слоях атмосферы вторая ступень ракеты Илона Маска

В небе над всей Украиной замечено свечение, об этом сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и нескольких западных регионов, пишет «Страна.ua».

«Страна.ua» и УНИАН публикуют видеозаписи и снимки, снятые очевидцами. На них видны розовое зарево и замерший белый световой шлейф.

УНИАН предполагает, что явление вызвано магнитными бурями и новыми вспышками на Солнце. Проект по изучению космонавтики The Alpha Centauri предполагает, что в украинском небе видно «вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion».

SpaceX действительно запустила два спутника 2 мая с базы в Калифорнии. Этот полет стал 20-м для первой ступени ракеты, которая разработана для многоразового использования.



