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Правительство отменило привязанную к курсу экспортную пошлину на золото

Правительство отменило привязанную к курсу экспортную пошлину на золото
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Правительство отменило курсовую экспортную пошлину на золото. Постановление опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов. Документ был подписан 25 апреля.

Пошлина на золото с привязкой к курсу действовала с октября 2023 года.

Отмену экспортной пошлины на драгметалл в конце апреля анонсировал замминистра финансов Алексей Моисеев. Пошлину отменят в связи с вступлением в силу закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото, подчеркнул тогда Моисеев.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Решение о временном повышении налога на добычу полезных ископаемых для золотодобытчиков Госдума приняла 9 апреля. С 1 июня по 31 декабря 2024 года НДПИ будет составлять 78 тыс. руб. на килограмм золота.

Мера компенсирует российскому бюджету выпадающие доходы от упавшего экспорта. Он сократился после того, как были введены экспортные пошлины и отменен НДС на продажу золота физлицам. Временное повышение НДПИ принесет казне около ₽15 млрд.

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Теги
налог курсы валют экспорт Золото пошлина таможенная пошлина
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