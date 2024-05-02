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«Аталанта» Миранчука сыграла вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы

«Аталанта» Миранчука добилась ничьей в первом матче полуфинала Лиги Европы
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме, но отличиться не успел
&laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;
«Марсель» — «Аталанта» (Фото: Panoramic / Global look press)

Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с французским «Марселем» в первом полуфинальном матче Лиги Европы, Встреча во Франции завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 11-й минуте открыл форвард итальянцев Джанлука Скамакка с передачи Тёна Копмейнерса. Через девять минут Шансель Мбемба после паса Жоффрея Кондогбиа сделал счет 1:1.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел начал матч на скамейке запасных. На поле он вышел на 84-й минуте, результативными действиями он не отметился.

Для «Аталанты» игра в полуфинале еврокубка является значимым событием. До этого лучшим результатом клуба был четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 году.

Ответный матч пройдет в Италии 9 мая.

28-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». В составе итальянского клуба провел более 90 матчей, забив 13 голов. Вместе с клубом из Бергамо брал бронзовые медали чемпионата и доходил до финала Кубка Италии. За сборную России полузащитник сыграл в 44 матчах и забил семь голов, один из которых в победном матче сборной России над Финляндией на Евро-2020.

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