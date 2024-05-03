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В Госдуме раскритиковали идею блокировать порочащие честь СМИ до суда

Депутат Свинцов: Госдума не одобрит идею блокировать порочащие честь сайты СМИ

В России нет необходимости вводить поправки о блокировке сайтов СМИ и интернет-ресурсов с порочащей честь и достоинство информацией на время судебных разбирательств. Об этом РБК заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее «Известия» сообщили, что в Госдуме прорабатывают вопрос о приостановке интернет-страниц СМИ и других ресурсов, распространивших компрометирующие того или иного гражданина данные, на время рассмотрения спора в суде. По данным газеты, депутаты изучают вопрос о внесении поправок в ст. 140 Гражданского процессуального кодекса России. Инициативу выдвинули члены Совета блогеров.

Свинцов в разговоре с РБК усомнился в однозначном одобрении подобной инициативы в Госдуме. По его словам, «блокировать СМИ без решения суда неправильно абсолютно». «Что касается различных владельцев аккаунтов в соцсетях, которые позволяют себе писать любую ерунду, и никак это не регулируется законодательством, потому что это их частное мнение, здесь действительно суды о защите чести и достоинства могут длиться годами. В отношении таких аккаунтов такая норма вполне возможна», — добавил депутат.

То, что предлагает Совет блогеров — мне не очень понятно, в отношении какого конкретно контента идет речь? «Порочащая информация» — это очень широкое трактование. Может быть действительно можно в судебном порядке какие-то ускоренные рассмотрения предусмотреть, комиссию добавить. Но просто формально блокировать все подряд? Я считаю, что такой законопроект не пройдет», — добавил Свинцов.

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Фото:David Paul Morris / Bloomberg

В досудебной блокировке интернет-ресурсов при рассмотрении дел о клевете нет необходимости, заявил РБК старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк. По его словам, действующий закон — ст. 140 Гражданского кодекса России — уже позволяет суду принимать необходимые меры.

О возможности блокировки судом ресурса, содержащего порочащую информацию, по ст. 140 Гражданского кодекса также РБК напомнил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Публикация недостоверных сведений наказуема и в гражданско-правовом, и в административно-правовом, и в уголовно-правовом аспектах, подчеркнул Семеновский. По его словам, судить об одобрении инициативы Совета блогеров о досудебной блокировке сложно. Однако идея общественно значима, отметил он.

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