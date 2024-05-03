Лучший клуб сезона уверенно обыграл «Рому» в полуфинале Лиги Европы
«Байер» обыграл «Рому» в первом матче полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0.
Голы в матче на свой счет записали Флориан Вирц (с передачи Алехандро Гримальдо) и Роберт Андрих (с паса Йосипа Станишича). Победа немецкой команды была уверенной: кроме двух голов, подопечные Хаби Алонсо за матч нанесли 18 ударов по воротам соперника против 8 у «Ромы».
«Байер» остается единственным клубом без поражений в нынешнем сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг. У команды 39 побед и восемь ничьих во всех турнирах (чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге Европы).
В прошлом году эти же команды встречались на стадии полуфинала Лиги Европы. Первый матч между командами завершился со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эдоардо Бове. Вторая игра закончилась со счетом 0:0.
Ответный матч пройдет в Германии 9 мая.
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