 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал мощность бомбы, которым СБУ подорвали Крымский мост

«Ъ»: Крымский мост в 2022-м подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Взрыв на Крымском мосту
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Об этом говорится в выводах взрывотехнической экспертизы, пишет «Коммерсантъ».

Основным зарядом стало смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы, заключили эксперты. По их версии, самодельную бомбу спрятали под полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 миллиметра, ее плотный слой стал оболочкой устройства.

Следователи пришли к выводу, что взрыв организовал председатель СБУ Василий Малюк. Дело ведет управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СК, расследование завершено.

В Пентагоне назвали возможной целью переданных Киеву ATACMS Крым
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября. Взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

Материал дополняется.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост взрыв СБУ Василий Малюк
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 16:32
«Коммерсантъ» узнал мощность бомбы, которым СБУ подорвали Крымский мост Политика, 23:28
МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Политика, 23:14
Во Франции создадут комиссию по расследованиям насилия в киноиндустрии Общество, 23:07
Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в Харьковской области Политика, 22:47
НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности Политика, 22:38
На востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание Общество, 22:32
В Бурятии конфискованные у пьяных людей машины передадут военным Политика, 22:28
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Pornhub будет платить налоги Украине Технологии и медиа, 22:16
Чубайс предложил попытаться заново понять новейшую историю России Политика, 22:12
Шарапова предрекла Мирре Андреевой феноменальный год в теннисе Спорт, 22:04
Даниил Медведев из-за травмы снялся с четвертьфинала «Мастерс» в Мадриде Спорт, 22:01
Reuters аннулировал публикацию о словах Кэмерона про удары по России Политика, 21:55
«Дивиденды будут, но это не точно». Эксперты о выплатах «Газпрома» Инвестиции, 21:37
Bloomberg узнал о полной приостановке торговли Турции с Израилем Экономика, 21:34