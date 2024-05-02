«Коммерсантъ» узнал мощность бомбы, которым СБУ подорвали Крымский мост

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Служба безопасности Украины (СБУ) использовала для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Об этом говорится в выводах взрывотехнической экспертизы, пишет «Коммерсантъ».

Основным зарядом стало смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы, заключили эксперты. По их версии, самодельную бомбу спрятали под полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 миллиметра, ее плотный слой стал оболочкой устройства.

Следователи пришли к выводу, что взрыв организовал председатель СБУ Василий Малюк. Дело ведет управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СК, расследование завершено.

Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября. Взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

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