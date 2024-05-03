Reuters переопубликовал заявление Кэмерона об ударах Украины по России

Первый раз новость о словах главы МИД Великобритании появилась у Reuters вечером 2 мая, затем агентство отозвало публикацию для пересмотра деталей, но вскоре вернуло без значимых изменений. Москва критикует позицию Лондона

Дэвид Кэмерон (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Агентство Reuters вновь опубликовало отозванную новость с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах Украины по России.

В тексте без изменений приведена цитата Кэмерона об использовании Вооруженными силами Украины британского оружия против России.

«Украина имеет на это право, — цитирует Кэмерона Reuters. Глава МИД Британии находится с визитом в Киеве.

Кроме того, Кэмерон заявил о ежегодной поддержке Украины со стороны Великобритании. По его словам, Лондон будет направлять Киеву £3 млрд ($3,74 млрд) в год «столько, сколько необходимо».

Впервые новость с цитатами Кэмерона появилась на сайте агентства вечером 2 мая. Однако позднее Reuters заявило об отзыве публикации для пересмотра деталей.

Резонанс, который вызвало заявление Кэмерона, вынудило Лондон «дать заднюю», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв новости.

В 2024 году Украина неоднократно атаковал российские нефтеперерабатывающие заводы. Весной о подобных случаях сообщали власти Татарстана, Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что нападения на российские НПЗ являются ответом на атаки Москвы на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, в США обеспокоены ударами украинских войск по целям в России. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в апреле дважды заявил, что Украина вправе атаковать военные объекты в том числе в глубине России. Такие удары Столтенберг назвал частью права Киева на самооборону

По словам президента России Владимира Путина, российские средства ПВО отражают до 95% украинских атак. Он заявил, что удары по территории России не останутся безнаказанными. По его словам, Россия вынуждена отвечать на украинские атаки на свои энергообъекты, и называл удары по украинским объектам энергетики частью демилитаризации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.