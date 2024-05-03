В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА

В Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

Жителей области призвали к бдительности.

Аналогичное предупреждение опубликовала также пресс-служба регионального управления МЧС.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах региона и атаках беспилотников. В частности, 2 мая в Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над территорией области.

Кроме того, 2 мая в Белгороде и Белгородском районе с 19:50 до 20:25 работал сигнал ракетной опасности.