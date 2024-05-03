В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА
В Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.
Жителей области призвали к бдительности.
Аналогичное предупреждение опубликовала также пресс-служба регионального управления МЧС.
Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах региона и атаках беспилотников. В частности, 2 мая в Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над территорией области.
Кроме того, 2 мая в Белгороде и Белгородском районе с 19:50 до 20:25 работал сигнал ракетной опасности.
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