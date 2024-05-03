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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА

Мэрия и МЧС Белгорода объявили опасность атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

Жителей области призвали к бдительности.

Аналогичное предупреждение опубликовала также пресс-служба регионального управления МЧС.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах региона и атаках беспилотников. В частности, 2 мая в Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над территорией области.

Кроме того, 2 мая в Белгороде и Белгородском районе с 19:50 до 20:25 работал сигнал ракетной опасности.

В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА
В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА

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Теги
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