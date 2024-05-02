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НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности

НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности в Чехии, Британии и ФРГ
НАТО заявило, что Россия обращается к саботажу, кампаниям по дезинформации, киберугрозам и насилию против стран — участниц альянса. Москва отвергает обвинения и настаивает, что заинтересована в добрых отношениях с Европой
Фото: Omar Havana / Getty Images
Фото: Omar Havana / Getty Images

НАТО выразило обеспокоенность в связи с недавними представляющими опасность «гибридными действиями» России на территории стран-союзников: Великобритании, Германии, Чехии, Эстонии, Латвии и Литве. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении говорится об актах саботажа, насилия, кибернетических и электронных угроз, кампании дезинформации и других гибридных операциях. НАТО пообещало дать индивидуальный и коллективный ответ в тесной координации со странами альянса, применяя и совершенствуя «имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для противодействия гибридным действиям России».

«Мы осуждаем поведение России и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, как это делают союзники. Действия России не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину», — резюмировали в организации.

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Выходу этого сообщения пресс-службы НАТО предшествовало объявление, сделанное полицией Чехии в понедельник, 29 апреля. Ведомство после многолетнего расследования пришло к выводу, что за взрывами на складах в 2014 году боеприпасов во Врбетице стоит Россия.

Прага в связи с этим объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых также подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании. По версии ведомства, они приезжали накануне взрывов в Злинский край, где расположены склады.

Полиция Чехии назвала те события не отдельной акцией, а элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было воспрепятствование доставке оружия и снарядов «в районы проведения операций российской армии». Ввиду того, что подозреваемые находятся в России, которая не удовлетворила запросы Чехии, ведомство отложило расследование.

МИД России называл обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», Кремль согласился с этими формулировками. «Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами», — комментировал три года назад ход расследования представитель главы государства Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин назвал в феврале 2024 года бредом заявления о возможном нападении Москвы на Европу. По его словам, западные страны «сами выбирают цели для нанесения ударов» по России.

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Теги
Елена Чернышова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Чехия Великобритания Германия Эстония Латвия Литва НАТО
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