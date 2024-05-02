В Турции заявили об отсутствии намерения передавать С-400 другим странам
Турция не будет передавать российские системы С-400 какой-либо стране, заявил министр обороны республики Яшар Гюлер в эфире телеканала CNN Turk.
Так Гюлер во время интервью ответил на вопрос журналиста о возможности передачи комплексов другому государству — собеседники обсуждали тему поставок оружия Киеву со стороны Анкары.
«Об этом не может быть и речи», — заявил глава оборонного ведомства Турции.
В марте 2022 года источники Reuters сообщили, что США неофициально обсудили с Турцией возможность отправки российских С-400 на Украину. Однако стороны не пришли к конкретному решению, официальных запросов от Вашингтона не поступило. По словам источников Reuters, Анкара могла посчитать предложение США неуместным из-за нежелания портить отношения с Москвой.
Контракт на закупку С-400 Турция и Россия заключили в 2017 году, поставки начались в 2019 году. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция отказалась. В ответ Вашингтон исключил страну из программы поставок истребителей F-35.
В марте 2024 года посол США в Турции Джефф Флейк заявил, что приобретенные Анкарой системы С-400 — все еще проблемный вопрос в отношениях Турции и США в контексте реализации проекта истребителей F-35. По словам Флейка, стороны намерены найти решение.
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