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Военная операция на Украине ,  
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В Турции заявили об отсутствии намерения передавать С-400 другим странам

Министр обороны Турции Гюлер: о передаче С-400 не может быть речи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Турция не будет передавать российские системы С-400 какой-либо стране, заявил министр обороны республики Яшар Гюлер в эфире телеканала CNN Turk.

Так Гюлер во время интервью ответил на вопрос журналиста о возможности передачи комплексов другому государству — собеседники обсуждали тему поставок оружия Киеву со стороны Анкары.

«Об этом не может быть и речи», — заявил глава оборонного ведомства Турции.

В марте 2022 года источники Reuters сообщили, что США неофициально обсудили с Турцией возможность отправки российских С-400 на Украину. Однако стороны не пришли к конкретному решению, официальных запросов от Вашингтона не поступило. По словам источников Reuters, Анкара могла посчитать предложение США неуместным из-за нежелания портить отношения с Москвой.

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Контракт на закупку С-400 Турция и Россия заключили в 2017 году, поставки начались в 2019 году. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция отказалась. В ответ Вашингтон исключил страну из программы поставок истребителей F-35.

В марте 2024 года посол США в Турции Джефф Флейк заявил, что приобретенные Анкарой системы С-400 — все еще проблемный вопрос в отношениях Турции и США в контексте реализации проекта истребителей F-35. По словам Флейка, стороны намерены найти решение.

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Теги
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