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Общество ,  
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На востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание

В Москве произошел пожар в трехэтажном административном здании
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На востоке Москвы произошел пожар в трехэтажном административно-производственном здании, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание произошло по адресу: ул. Буракова, дом 27, корпус 40. «Происходит возгорание в трехэтажном административно-производственном здании. <...> Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

По данным агентства «Москва», горит здание на территории фабрики искусственного камня в Перово.

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Фото:ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, на площади 1 тыс. кв. м частично обрушилась кровля.

В тушении пожара участвуют 120 специалистов и 35 единиц техники. Позднее была привлечена авиация Московского авиационного центра.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве.

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