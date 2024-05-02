На востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание
На востоке Москвы произошел пожар в трехэтажном административно-производственном здании, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МЧС.
Возгорание произошло по адресу: ул. Буракова, дом 27, корпус 40. «Происходит возгорание в трехэтажном административно-производственном здании. <...> Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
По данным агентства «Москва», горит здание на территории фабрики искусственного камня в Перово.
Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, на площади 1 тыс. кв. м частично обрушилась кровля.
В тушении пожара участвуют 120 специалистов и 35 единиц техники. Позднее была привлечена авиация Московского авиационного центра.
Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года