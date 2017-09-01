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Криптовалютные резервы
Газета № 144 (2641) (0109) Деньги, 31 авг, 21:59
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Криптовалютные резервы
Как инвестировать в биткоины
Биткоин торгуется в основном на криптовалютных площадках, но игроки этого рынка мечтают перевести его на фондовые биржи, создавая специальные ETF и структурные ноты. Какие финансовые инструменты уже доступны частному инвестору?
Фото: bogusfreak для РБК

В конце августа два американских биржевых фонда — Rex Bitcoin Strategy ETF и Rex Short Bitcoin Strategy ETF — подали заявки на регистрацию и листинг на торговых площадках в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно регистрационным документам, фонды планируют инвестировать в финансовые инструменты, связанные с движением курса биткоина. При этом в заявке не уточняется, о каких именно инструментах идет речь.

В настоящее время на регулируемых площадках (биржах и внебиржевых рынках) крайне мало финансовых продуктов, связанных с биткоином, признают опрошенные РБК эксперты. В основном инвесторы в криптовалюты предпочитают покупать цифровые активы на свои электронные кошельки.

Появлению и развитию биржевых и внебиржевых инструментов мешают в первую очередь недосказанности в законодательстве. В России, например, биткоины не запрещены, но правового поля для операций с ними пока не существует. Минфин планирует ввести регулирование криптовалют, позволив их покупать только квалифицированным инвесторам на Московской бирже, но конкретных сроков ведомство не называет. Однако, если его концепция регулирования будет одобрена, это означает, что на Мосбирже должны появиться производные инструменты (фьючерсы и опционы) на биткоин.

В Японии биткоину и некоторым другим криптовалютам с 1 апреля 2017 года присвоен статус платежного средства наравне с иенами, а в США только оговорены вопросы того, как облагать налогом сделки с биткоинами и как предотвращать возможное при их посредничестве финансирование терроризма. При этом у американского регулятора то и дело возникают вопросы к немногочисленным провайдерам финансовых инструментов на базе биткоина, допущенных к торгам.

Так, 24 августа SEC приостановила до 7 сентября операции с акциям First Bitcoin Capital Corp (BITCF) — канадской компании, которая занимается приобретением биткоин-стартапов, привлечением финансирования и инвестированием в бизнес, связанный с биткоином. Акции этой компании торговались на внебиржевой торговой площадке OTC Markets. «Это было сделано из-за опасения регулятора относительно адекватности публичной информации по этой компании, а также сомнений относительно оценки стоимости ее активов», — объясняет начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев.

«На данный момент существует не так много вариантов инвестирования в биткоин через традиционные инструменты, но ситуация будет меняться», — говорит исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель.​ Он отмечает, что, если SEC одобрит листинг ETF на биткоин в США, это даст сигнал многим другим инвестиционным компаниям, которые начнут массово создавать или структурировать собственные финансовые продукты на базе биткоина.

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По мнению Руслана Смирнова из «БКС Брокер», бумаги ETF будут пользоваться более высоким спросом со стороны инвесторов, чем криптовалюты в чистом виде. «В отличие от покупки биткоина или другой криптовалюты напрямую инвестиции через ETF намного удобнее и понятнее для обычных людей, ведь паи в биржевом фонде можно купить на брокерский счет на бирже», — замечает Смирнов.

Какие инструменты уже существуют

Два года назад Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) запустила индикативный индекс биткоина NYXBT, который позволяет участникам рынка отслеживать рыночную цену биткоина, рассказывает ведущий разработчик блокчейн-проекта Bitclave Антон Буков. Этот индикатор может пригодиться инвесторам при покупке существующих финансовых инструментов на базе биткоина, считает эксперт.

Эти инструменты доступны в основном на американских внебиржевых площадках — в торговой системе OTC Markets, рассказывает Игорь Клюшнев. Среди них, например, бумаги инвестиционного фонда Bitcoin Investment Trust’s (тикер — GBTC). Их стоимость привязана к цене биткоина. Одна акция сейчас торгуется на уровне $927, а средний объем торгов составляет 57 632 бумаги в день. Примечательно, что этот фонд позиционирует себя как ETF, но с точки зрения законодательства им не является. «Только после того, как этот фонд пройдет регистрацию в SEC и начнет торговаться на бирже, его можно называть ETF», — уточняет Владимир Крейндель.

Также на внебиржевом рынке обращаются акции компании BTCS Inc. (BTCS), которая специализируется на разработке приложений, связанных с базами данных блокчейна и цифровыми валютами, добавляет Игорь Клюшнев. Стоимость этих бумаг сейчас составляет $0,1650, а средний объем торгов по ним — 7 661 932 акции в день.

В Европе финансовый инструмент на основе биткоина можно встретить не только на внебиржевом рынке, но и на фондовой бирже. Например, в Швеции существует биржевая нота (ETN) на биткоин — Bitcoin Tracker One, которая торгуется на бирже NASDAQ Nordic в шведских кронах, рассказывает Владимир Крейндель. Этот структурный инвестиционной продукт, в который помимо биткоина «зашиты» долговые обязательства эмитента.

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«Капитализация у него довольно скромная — всего $132 млн. Плюс инвестору придется отдать высокую комиссию за обслуживание — 2,5% за год (для сравнения, среднее значение комиссии для ETF акций на мировом рынке составляет 0,25%, а для ETF облигаций — 0,21% в год)», — объясняет финансист. Главным риском при инвестиции в эту ноту является возможное банкротство или дефолт эмитента — компании XBT Provide. «Если его активы исчезнут, к примеру из-за хакерской атаки, убытки понесут сами инвесторы», — добавляет Крейндель. Стоимость Bitcoin Tracker One сейчас составляет 189,8 кроны (примерно €20), с начала года она выросла на 310%.

Похожий структурный продукт, обращающийся на бирже, инвестор может найти в Швейцарии — это инвестиционный сертификат Vontobel Bitcoin Tracker, запущенный банком Vontobel в 2016 году и получивший листинг на Six Swiss Exchange​. Бумага продается под тикером ZXBTUV, ее базовым активом является биткоин. «Этот сертификат постепенно набрал такую популярность, что даже стал самым торгуемым инструментом на Швейцарской бирже», — замечает Крейндель.

Как купить

Поскольку все финансовые активы, отслеживающие курс биткоина, торгуются на зарубежных площадках, получение доступа к ним зачастую становится намного более сложной процедурой, чем открытие счета на криптовалютной бирже, предупреждает директор аналитического департамента «Велес Капитала» Иван Манаенко.

Чтобы человек смог проводить операции с зарубежными ценными бумагами через российского брокера, ему необходимо получить статус квалифицированного инвестора, объясняет Владимир Крейндель. По российскому законодательству квалифицированным инвестором считается участник рынка ценных бумаг, имеющий на брокерском счете не менее 6 млн руб. или же получивший сертификат квалифицированного участника рынка (CFA или ФСФР).

В России такому инвестору следует обращаться именно в те брокерские компании, которые предоставляют клиентам доступ к американскому рынку, поясняет Руслан Смирнов, управляющий директор «БКС Брокер». Большинство крупных брокеров (например, из топ-15 самых активных участников торгов на Московской бирже) предоставляют такую возможность. Также российский инвестор может напрямую воспользоваться услугами иностранного брокера той страны, где торгуются заинтересовавшие инвестора бумаги.

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При этом важно учитывать, что далеко не все иностранные брокерские компании готовы работать с частными инвесторами из России. Как ранее писал РБК, в рейтинге лучших брокеров США в 2016 году, составленном порталом Barron’s, только три фирмы из 16 готовы открыть счет россиянину. Речь идет о крупнейшем американском брокере Interactive Brokers, компании Lightspeed Trading и американской «дочке» ФГ «Финам» Just2Trade. Среди менее известных компаний, не входящих в число лидеров брокерского рынка, с российским клиентом охотно работают американские компании MB Trading и Place Trade.

Стоит ли вкладываться

Российские инвесторы активно интересуются финансовыми инструментами на основе биткоина, делится наблюдениями Игорь Клюшнев. Как и сами криптовалюты, подобные активы показывают высокую волатильность и поэтому привлекают участников рынка, готовых принимать на себя высокие риски в погоне за доходностью. Например, акции First Bitcoin Capital Corp с начала года выросли в цене на 3800%, фонд Bitcoin Investment Trust’s прибавил 580%, а бумаги BTCS подорожали на 7800%. Стоимость же самого биткоина с начала года выросла на 360%, до $4696, достигнув капитализации в $75 млрд.

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«Эти активы подходят для склонных к риску трейдеров, так как среднее изменение цены за один день составляет здесь несколько десятков процентов. Их можно покупать в небольшом объеме, в пределах 5–6% от счета, в расчете на продолжение роста криптовалют», — говорит Клюшнев.

Владимир Крейндель, напротив, не советует инвесторам иметь дело с этими бумагами. По его мнению, клиенту, желающему «попробовать на вкус» криптовалюту, лучше действовать непосредственно через инфраструктуру этого рынка, то есть через криптовалютные кошельки и биржи. «Но прежде чем это делать, следует хорошо разобраться во всех сопутствующих рисках», — предупреждает финансист.

По мнению Крейнделя, бумаги инвестиционных фондов наподобие Bitcoin Investment Trust’s являются крайне неэффективным инструментом инвестирования в криптовалюту. «Из-за невозможности эффективно устранять разницу между ценой и стоимостью активов цена акций таких фондов зачастую серьезно превышает стоимость их активов. Такой «отрыв» или рыночная премия практически гарантируют убытки при коррекции цены к справедливой стоимости», — отмечает эксперт.

Представители криптосообщества рекомендуют инвесторам внимательно изучать проекты, связанные с криптовалютой, перед тем, как в них вкладываться. «В целом инвестиции в криптоиндустрию необходимо производить только после всестороннего анализа криптоактива, в том числе после изучения особенностей консенсуса проекта и экономического смысла самой криптовалюты внутри проекта», — заключает ведущий разработчик блокчейн-проекта Bitclave Антон Буков.

Авторы: Людмила Петухова, Данил Седлов.
Теги: биткоин , Инвестиции , криптовалюта
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