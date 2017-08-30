Условно-добровольное оздоровление

Как ЦБ будет санировать «Открытие»

ЦБ решился на санацию банка «ФК Открытие». Именно на нем будет опробован новый механизм оздоровления. РБК разобрался в причинах и особенностях санации 8-го банка страны и крупнейшего частного игрока на российском банковском рынке

Фото: ​Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

О санации банка «ФК Открытие», входящего в одноименную финансовую корпорацию, подконтрольную бизнесмену Вадиму Беляеву, Банк России объявил вечером во вторник, 29 августа.

Первый по новой схеме

Согласно пресс-релизу ЦБ «О мерах по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», санация впервые будет проводиться по новой схеме — через недавно созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку. Таким образом, санатором выступит сам Банк России. Сейчас в «ФК Открытие» назначена временная администрация. В ее состав вошли сотрудники ЦБ и управляющей компании ФКБС. Именно к этой УК в управление и будет переведен пакет акций банка, который получит ЦБ как новый собственник и санатор. В ЦБ уточнили, что доля регулятора составит не менее 75%. До 25% останутся у предыдущих собственников, но только в том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательный капитал.

Ранее использовавшаяся схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги вливались не в капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита через посредника в лице АСВ. В ЦБ, анонсируя новую схему, указывали, что она будет дешевле.

Дальнейшие процедуры

Детально процедура оздоровления по новой схеме в пресс-релизе ЦБ не раскрывалась. Позже во вторник первый зампред Банка России Дмитрий Тулин уточнил, что санация «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть—восемь месяцев, в то время как санация по стандартной схеме может длиться 10–15 лет.

На первом этапе (один—три месяца) будет введена временная администрация, работа правления будет приостановлена, но совет директоров и собрание акционеров продолжат функционировать — в особом режиме. Их решения будут вступать в силу после согласования с временной администрацией. При этом предполагается, что собственники и руководство банка будут помогать ЦБ разобраться в ситуации и обеспечат передачу дел.

Временная администрация оценит ситуацию, масштабы дорезервирования с его последующим проведением, переоценит капитал банка. Если в результате он снизится ниже 2%, субординированные долги банка будут конвертированы в акции. То есть держатели этих бумаг станут миноритарными собственниками банка.

По итогам первого этапа будет утвержден план участия ЦБ в предупреждении банкротства банка, сообщил Тулин.

На втором этапе (три—пять месяцев) акционеры будут лишены даже ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной администрации. Потом эти права им вернут, но, учитывая, что не менее 75% акций будет у ЦБ, контроля у них все равно не будет.

Уставный капитал банка будет уменьшен до реального размера собственных средств (капитала), а в случае если капитал отрицательный — до 1 руб. с последующей эмиссией акций банка — так, чтобы доля ЦБ была на указанном уровне.

В конце второго этапа будет принято решение о создании новых органов управления банка. Работа временной администрации прекратится, а процесс финоздоровления завершится, пояснили в Центробанке.

Сумма средств на оздоровление не раскрывается, ее еще предстоит оценить временной администрации. Как пояснил РБК источник, знакомый с подходом регулятора, средства будут выделяться из ФБКС не единым разовым траншем, а по мере необходимости.

Цена, за которую ЦБ получит акции банка, также не раскрывается. «В любом случае, учитывая состояние банка, это не номинал, — рассуждает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Таким образом, текущий уставный капитал банка в 10,72 млрд руб., скорее всего, будет уменьшен, что довольно часто случается при санации».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Крупнейшая санация

По приблизительным оценкам источника РБК, знакомого с ситуацией, это оздоровление может стать крупнейшим по объему вкладываемых средств. Впрочем, это персональная оценка, оговаривается собеседник РБК.

Учитывая, что банк «ФК Открытие» — крупнейший частный банк в России со средствами граждан на счетах и во вкладах в объеме 539 млрд руб. на 1 августа (по оценкам Moody's), его санация — крупнейшая еще и по объему спасаемых средств населения. «Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает восьмое место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений», — указано в сообщении ЦБ.

Предыдущий рекорд по этому показателю среди санированных с 2008 года банков (именно тогда в России было принято соответствующее законодательство) принадлежит Банку Москвы, у которого на момент санации было 147 млрд руб. привлеченных средств граждан. Третье место — у банка «Траст» (138 млрд руб. физлиц).

Условно добровольное оздоровление

Как указано в пресс-релизе ЦБ по оздоровлению банка «ФК Открытие», мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется. «Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

По мнению юристов, это означает, что ЦБ достиг договоренностей с собственниками банка и не опасается противодействия с их стороны.

В банке заявили: «Действующие собственники и менеджмент «Открытия» открыто и конструктивно сотрудничают с Банком России и будут также сотрудничать с временной администрацией». Также там сообщили, что «перевод банка под управление ЦБ стал следствием продуктивного диалога между его владельцами и регулятором» и «ФК Открытие», опираясь на поддержку акционера в лице ЦБ, обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития».

«Такое «сотрудничество» в практике санации случается крайне редко, указывает Игорь Дубов. «Возможно, поэтому, хотя, по сути, речь идет о санации, и именно эта процедура предусмотрена законом, ЦБ, характеризуя происходящее, ограничился более мягкой, чем обычно, риторикой, назвав оздоровление банка не «предотвращением банкротства», как обычно, а «повышением его финансовой устойчивости», — рассуждает Дубов. — Репутационно это наносит меньший ущерб собственникам и руководству банка».

Что случилось: версия ЦБ

Представители ЦБ назвали причины произошедшего с банком «ФК Открытие». Попытка банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах» — стала одной из причин последующей необходимости спасать сам банк. «Росгосстрах» стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — заявил Дмитрий Тулин. ​О подготовке сделки с «Росгосстрахом» было объявлено в декабре 2016 года. Она идет до сих пор.

Вторую причину назвал зампред Банка России Василий Поздышев. «Не совсем удачная санация банка «Траст» тоже стала триггером», — уточнил он. Решение о санации банка «Траст» было принято ЦБ в декабре 2014 года. Конкурс на санацию выиграл банк «Открытие», который получил на оздоровление банка 127 млрд руб. от Банка России. Однако позже дыра в капитале «Траста» выросла, и в конце 2015 года «Открытие» обратилось в ЦБ за новым кредитом на сумму 50 млрд руб., получение которого в итоге затянулось.

В результате этих и других событий выяснилось, что без дальнейшей поддержки банк двигаться дальше не может, сообщили представители регулятора. По оценкам ЦБ, отток клиентских средств в августе (3–24 августа) составил 389 млрд руб. денег юрлиц, 139 млрд руб. средств физлиц. В июле банк, согласно отчетности на сайте ЦБ, зафиксировал отток 30% клиентских средств — около 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. с депозитов физлиц.

Текущую ситуацию определила и сама бизнес-стратегия банка: сделки слияния и поглощения за счет заемных средств, говорят представители Банка России. Как отметил Тулин, проблемы были выявлены осенью и ЦБ был намерен добиваться, в частности, снижения объема операций.

По словам Тулина, собственники банка сами обратились в ЦБ. «Собственники банка поняли, что придется признать факт снижения регуляторного капитала и перед аудиторами, и перед рейтинговыми агентствами, — добавил он. — Капитал банка, публикуемый в отчетности, видимо, был существенно завышен».

При этом детально расписывать, как банк пришел к текущей ситуации, представители Банка России не стали. Отказались они и сообщить цифры, характеризующие масштаб бедствия и необходимую сумму поддержки. «Мы не будем давать описание деталей и конкретных операций, много есть вопросов. Это очень интересное явление — банк «ФК Открытие», — сказал Тулин. По его словам, объем дыры в капитале банка будет определен временной администрацией.

Страховые нюансы

Как указано в сообщении регулятора, финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, в том числе Публичное акционерное общество «Страховая компания «Росгосстрах», национальный банк «Траст», Росгосстрах Банк, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», «НПФ электроэнергетики», НПФ «РГС», «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Впрочем, как указывают собеседники РБК, вопросы вызывает ситуация с «Росгосстрахом». Как ранее сообщал РБК, для страховщика сделка с «Открытием» была вынужденной: учитывая, что это крупнейший игрок на убыточном рынке ОСАГО, ему самому требовалось оздоровление. По словам нескольких источников РБК, «Росгосстрах» как раз и стал триггером, приведшим к санации «Открытия». «Банк не смог это переварить, дальше снижение рейтинга и все последующие события», — рассуждает один из собеседников РБК.

Что будет теперь со страховщиком, опрощенные РБК эксперты сказать затрудняются. Дело в том, что сейчас законодательство о банкротстве, в котором содержатся нормы о санации банков, не предполагает возможности санации страховщиков. «Темы банка и страховой компании очень сильно переплетены. При этом проблемы «Открытия» рынок преувеличивает, а «Росгосстраха» преуменьшает», — рассуждает один из источников РБК, знакомый с ситуаций. Но решение ЦБ по умолчанию должно сюжетно иметь в виду перспективы двух организаций, считает он.



Механизм, который позволит санировать не только кредитные, но и некредитные организации, сейчас пока только разрабатывается. В июле зампред ЦБ Владимир Чистюхин на финансовом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что ЦБ готовит соответствующие поправки. «Разработка законопроекта находится в финальной стадии, в целом механизм санации страховщиков будет аналогичен механизму санации банков. Мы рассчитываем, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы и вступит в силу в максимально сжатые сроки», — ответили в пресс-службе Банка России в ответ на запрос РБК.



«В итоге возможны два параллельных механизма, один предусматривает работу с проблемными компаниями с помощью Фонда консолидации банковского сектора, в рамках другого некредитные организации могут быть закреплены за Агентством страхования вкладов, — говорит один из собеседников РБК, знакомый с позицией регулятора. — Окончательно утвердить процедуру должен совет директоров Банка России». В любом случае «Росгосстрах» поддержат, он системно значимый игрок и не может обанкротиться без социальных последствий, указывает он.

Последствия для рынка​

Заметного эффекта для рынка от санации «Открытия» в ЦБ не ожидают. «Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований, то риски бы были для сектора, а сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка. Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе в обозримом будущем», — заявил Тулин.

С этим согласны и аналитики. «ЦБ предпринял ожидаемое и наилучшее из всех возможных решений. Если бы был задейcтвован механизм bail-in, то для корпоративных клиентов это стало бы сигналом о том, что даже в крупных частных системно значимых банках могут реализоваться кредитные риски. Однако ЦБ принял максимально комфортное решение для банковской системы, которое означает, что клиентам системообразующих частных банков беспокоиться не о чем. Поэтому паники вкладчиков как среди граждан, так и среди компаний ожидать пока не стоит», — говорит аналитик Райффайзенбанка по долговому рынку Денис Порывай.

Какая-то часть особо тревожных вкладчиков могут среагировать негативно, но для большей части клиентов решение ЦБ станет успокоением, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. «По сути, решение ЦБ именно и было направлено на достижение такого эффекта, потому что до этого рынок охватывало беспокойство, порожденное неопределенностью», — объясняет он.

«В случае с «ФК Открытием» регулятор использовал нетипичный формат введения временной администрации, который не сопровождается мораторием на удовлетворение требований кредиторов. Банк продолжит своевременно исполнять обязательства как перед физическими, так и перед юридическими лицами. Данная мера должна предотвратить панику вкладчиков и приостановить оттоки средств кредиторов, — считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анастасия Личагина. — Банк «ФК Открытие» занимал восьмое место по депозитам физлиц среди банков РФ на 1 августа, поэтому регулятор вынужден был учитывать все возможные последствия при принятии решения о его дальнейшей судьбе. Отзыв лицензии одного из крупнейших частных банков мог бы повлиять на доверие граждан к негосударственным кредитным организациям в частности и к российской банковской системе в целом».

Сохраняют спокойствие и миноритарные акционеры банка. «Мы не планируем выходить из капитала банка, равно как и увеличивать текущую долю в «ФК Открытии». Инвестировать собственные средства в банк мы также не планируем», — сообщили в пресс-службе ВТБ. Ранее владелец миноритарного пакета банка «Открытие» Леонид Федун сообщал РБК, что не собирается выводить оттуда собственные средства или вливать новые.

Конечный результат

Впрочем, эффективность санации неправильно оценивать только по скорости оздоровления банка и отсутствию негативного влияния на рынок — конечным результатом должен быть возврат вложенных в спасение средств, указывают аналитики. По их словам, при использовании нового механизма санации возврат вложенных денег произойдет после продажи доли ЦБ в санируемом банке в рынок, но сделать это будет не так просто.

«Что касается продажи после оздоровления, то я вижу одну существенную проблему — это долг банка перед ЦБ, который, как я понимаю, приближается к 1 трлн руб. Это дорогие деньги, которые могут негативно сказаться на прибыльности банка, что сделает его менее привлекательным для инвесторов», — говорит старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.

Но, возможно, ЦБ как-то решит этот вопрос, например​ реструктуризирует этот долг по более низкой ставке, не исключает он.​

История банка «ФК Открытие» Началом своей истории банк «ФК Открытие» считает 1993 год, когда группой компаний ИСТ был основан Номос-банк, первоначально не имевший к «Открытию» никакого отношения. Именно после объединения с Номос-банком собственного банковского бизнеса финансовой корпорации «Открытие» (на тот момент банк «Открытие») юридически и образовался банк «ФК Открытие». При этом свое сотрудничество с финансовой корпорацией «Открытие» Номос-банк начал еще до создания объединенного банка. В 2009 году у Номос-банка и финкорпорации был совместный проект по санации банка ВЕФК. В рамках его 50% допэмиссии ВЕФК выкупало АСВ, по 25% — «Открытие» и Номос-банк. Впоследствии Номос-банк вышел из этого проекта, передав свою долю в ВЕФК (на тот момент уже переименованном в банк «Петровский») «Открытию». К этому моменту финансовая корпорация уже занялась санацией Русского банка развития, впоследствии как раз и переименованного в банк «Открытие» (он же и вошел в сделку с Номос-банком). Позже Русский банк развития, ВЕФК и подконтрольный финкорпорации инвестбанк «Открытие» были объединены в рамках разрабатываемой корпорацией «Открытие» стратегии развития собственного банковского бизнеса. Тогда глава «ФК Открытие» Вадим Беляев говорил, что корпорация рассчитывает, что объединенный банк войдет в топ-30 российских банков, что и произошло. С того момента в своем нынешнем виде «Открытие» сформировалось в результате интеграции более 10 различных банков, в том числе полученных путем санации. Кроме Русского банка развития, банка «Петровский», финкорпорация санировала также Свердловский губернский банк, банк «ВЕФК-Сибирь» (затем ставший новосибирским филиалом банка «ФК Открытие»). Также «Открытию» достались обязательства и часть инфраструктуры банка «Московский Капитал». Последний санировался Номос-банком.



Одним из крупнейших приобретений «ФК Открытие» стала покупка в 2013 году 79,39% акций банка «Петрокоммерц», сумма сделки составила 15,44 млрд руб., а через год банк «ФК Открытие» выиграл очередной конкурс на санацию — на сей раз банка «Траст». На санацию банка ЦБ выделил 127 млрд руб. кредитов. Позже дыра в «Трасте» выросла, а регулятор обнаружил новые признаки вывода из него активов. Уже в конце 2015 года «ФК Открытие» запросил дополнительные 50 млрд руб. на санацию, однако с получением дополнительного кредита возникли проблемы.



В апреле 2016 года банк «Открытие» приобрел «Рокетбанк» — один из первых виртуальных банков на территории России. В состав группы входит также аналогичный проект под названием «Точка», деятельность которого заключается в предоставлении банковских услуг предпринимателям с помощью интернет-технологий.



Летом этого года СМИ начали сообщать о проблемах «Открытия». В начале июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило банку рейтинг на уровне BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный», который не позволяет привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Согласно данным отчетности банка, в июне отток корпоративных депозитов составил 12%, или 105,8 млрд руб. В июле отток клиентских средств продолжился и составил порядка 360 млрд руб. (примерно 30%).



В последние месяцы «ФК Открытие» и группа «Росгосстрах» готовили крупную сделку по объединению двух структур. По расчетам участников сделки, это позволило бы создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек. Контроль в банке «ФК Открытие» принадлежит компании «Открытие Холдинг», ключевым бенефициаром которой является бизнесмен Вадим Беляев с долей 19%. В числе миноритарных собственников, в частности, совлад​ельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун с долями 9,9 и 9,1% соответственно, ВТБ с долей 9,9%, бывшие акционеры Номос-банка (Александр Несис, Николай Добринов, Игорь Финогенов и др. с меньшими долями) и ряд других лиц.