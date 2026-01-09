Вэнс назвал гибель женщины в Миннеаполисе «трагедией, созданной ею самой»

Гибель 37-летней Рене Гуд, застреленной в Миннеаполисе сотрудником иммиграционной службы США (ICE), — «трагедия, которую она сама создала», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает Associated Press.

«Я могу поверить, что ее смерть — трагедия, но в то же время признаю, что это трагедия, созданная ею самой, и трагедия крайне левых, которые мобилизовали целое движение — безумную маргинальную группу — против наших сотрудников правоохранительных органов», — заявил он.

Вэнс назвал погибшую «жертвой левой идеологии», однако добавил, что ему «очень, очень жаль» Гуд.

Вице-президент также обвинил журналистов в том, что они представляют убитую как «невиновную», что, по его словам, подвергает сотрудников правоохранительных органов опасности. «Вам [журналистам] должно быть стыдно. Каждому из вас», — отметил он.

Рене Гуд была застрелена сотрудником ICE 7 января. По версии властей, во время рейда силовиков она попыталась сбить одного из них на машине.

Анализ видео из Сети показал, что сотрудник службы потребовал от женщины открыть дверь ее внедорожника, после чего авто медленно двинулось вперед. В результате другой сотрудник службы, стоящий перед машиной, достал пистолет и сделал два выстрела в сторону авто.

При этом, как отметило ранее АР, из видеозаписей не ясно, был ли офицер задет внедорожником. Вэнс, вопреки этому, в соцести Х позднее написал, что «на других ракурсах видео ясно видно, как женщина сбила офицера своей машиной, резко ускоряясь». Президент США Дональд Трамп заявил, что женщина «умышленно сбила офицера ICE», вследствие чего тот начал стрелять в целях самообороны.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после призвал ICE «убираться к черту» из города. Заявление, что офицер оборонялся, он назвал «полной чушью».