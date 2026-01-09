 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер первый советский фигурист на чемпионате мира Валентин Захаров

На 93 году жизни скончался первый советский фигурист в одиночном катании — участник чемпионатов Европы и мира Валентин Захаров, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Захаров умер 1 января 2026 года. Прощание с ним пройдет в Москве 10 января.

Звезды фигурного катания поспорили о «деградации» российских одиночниц
Спорт
Аделия Петросян&nbsp;

Валентин Захаров родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде. Фигурным катанием начал заниматься в 1948 году, тренировался не только в Ленинграде, но и Москве. Выступал в одиночном и парном катании, его партнерами были Марина Гранаткина и Надежда Захарова. Среди его тренеров — Нина Леплинская, Петр Орлов, Татьяна Толмачева и Лариса Новожилова.

Захаров стал первым советским фигуристом-одиночником, который в составе сборной СССР принял участие в чемпионате Европы в 1956 году и чемпионате мира в 1958 году. Он дважды побеждал на первенстве СССР в одиночном катании — в 1953 и 1954 годах. Помимо двух золотых медалей в этом состязании, Захаров становился серебряным призером в 1957 году и дважды завоевывал бронзу — в 1955 и 1958 годах.

Он участвовал в трех чемпионатах Европы и одном чемпионате мира, а также был призером международных соревнований.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
спортсмен фигурное катание смерть некролог
Материалы по теме
Умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл
Спорт
Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Евтушенко
Спорт
Умер спортивный журналист Владимир Гескин
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
NASA вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю досрочно Технологии и медиа, 02:33
В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов Политика, 01:47
Ким Чен Ын заявил о готовности «безусловно поддерживать» политику Путина Политика, 01:24
Умер первый советский фигурист на чемпионате мира Валентин Захаров Общество, 01:14
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 01:06
В Киеве и Львове прогремели взрывы Политика, 00:57
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 00:51
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 00:38
На участке желтой ветки метро на три дня приостановят движение поездов Город, 00:29
Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины Политика, 00:27
В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел Общество, 00:10
Хошимин запретит бензиновые авто в центре города Общество, 00:04
Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках Политика, 08 янв, 23:43
Трамп заявил, что Куба «висит на волоске» Политика, 08 янв, 23:24