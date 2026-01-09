Умер первый советский фигурист на чемпионате мира Валентин Захаров

На 93 году жизни скончался первый советский фигурист в одиночном катании — участник чемпионатов Европы и мира Валентин Захаров, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Захаров умер 1 января 2026 года. Прощание с ним пройдет в Москве 10 января.

Валентин Захаров родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде. Фигурным катанием начал заниматься в 1948 году, тренировался не только в Ленинграде, но и Москве. Выступал в одиночном и парном катании, его партнерами были Марина Гранаткина и Надежда Захарова. Среди его тренеров — Нина Леплинская, Петр Орлов, Татьяна Толмачева и Лариса Новожилова.

Захаров стал первым советским фигуристом-одиночником, который в составе сборной СССР принял участие в чемпионате Европы в 1956 году и чемпионате мира в 1958 году. Он дважды побеждал на первенстве СССР в одиночном катании — в 1953 и 1954 годах. Помимо двух золотых медалей в этом состязании, Захаров становился серебряным призером в 1957 году и дважды завоевывал бронзу — в 1955 и 1958 годах.

Он участвовал в трех чемпионатах Европы и одном чемпионате мира, а также был призером международных соревнований.