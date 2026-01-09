 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Орле из-за украинской атаки поврежден объект инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

В Орле объект коммунальной инфраструктуры получил повреждения при украинской атаке, сообщил глава региона Андрей Клычков.

Ведется перезапуск систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. В Советском районе ожидается снижение уровня теплоносителя в течение нескольких часов.

«Аварийные бригады в непростых погодных условиях ведут ремонтные работы. На месте происшествия также находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — заверил Клычков.

Ранее из-за погодных условий в семи районах области произошли отключения электричества, отмечал губернатор.

В Белгородской области из-за удара дрона загорелась нефтебаза
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

В ночь на 9 января губернатор объявил на территории всего региона ракетную опасность. Об отбое угрозы Клычков сообщил спустя чуть более 30 минут.

В этом промежутке глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. В результате атаки серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Орел Андрей Клычков атака
Материалы по теме
В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов
Политика
Силы ПВО сбили беспилотник над Чечней
Политика
Глава округа Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Telegraph узнала о возможном запрете Лондоном X из-за «раздевающего» ИИ Технологии и медиа, 03:54
В Ленобласти погиб подросток-зацепер Общество, 03:35
Трамп ушел от ответа на вопрос о выборе между Гренландией и НАТО Политика, 02:55
В Орле из-за украинской атаки поврежден объект инфраструктуры Политика, 02:46
NASA вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю досрочно Технологии и медиа, 02:33
В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов Политика, 01:47
Ким Чен Ын заявил о готовности «безусловно поддерживать» политику Путина Политика, 01:24
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Умер первый советский фигурист на чемпионате мира Валентин Захаров Общество, 01:14
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 01:06
В Киеве и Львове прогремели взрывы Политика, 00:57
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 00:51
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 00:38
На участке желтой ветки метро на три дня приостановят движение поездов Город, 00:29
Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины Политика, 00:27