В Орле из-за украинской атаки поврежден объект инфраструктуры

В Орле объект коммунальной инфраструктуры получил повреждения при украинской атаке, сообщил глава региона Андрей Клычков.

Ведется перезапуск систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. В Советском районе ожидается снижение уровня теплоносителя в течение нескольких часов.

«Аварийные бригады в непростых погодных условиях ведут ремонтные работы. На месте происшествия также находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — заверил Клычков.

Ранее из-за погодных условий в семи районах области произошли отключения электричества, отмечал губернатор.

В ночь на 9 января губернатор объявил на территории всего региона ракетную опасность. Об отбое угрозы Клычков сообщил спустя чуть более 30 минут.

В этом промежутке глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. В результате атаки серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал.