В Орле из-за украинской атаки поврежден объект инфраструктуры
В Орле объект коммунальной инфраструктуры получил повреждения при украинской атаке, сообщил глава региона Андрей Клычков.
Ведется перезапуск систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. В Советском районе ожидается снижение уровня теплоносителя в течение нескольких часов.
«Аварийные бригады в непростых погодных условиях ведут ремонтные работы. На месте происшествия также находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — заверил Клычков.
Ранее из-за погодных условий в семи районах области произошли отключения электричества, отмечал губернатор.
В ночь на 9 января губернатор объявил на территории всего региона ракетную опасность. Об отбое угрозы Клычков сообщил спустя чуть более 30 минут.
В этом промежутке глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. В результате атаки серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах