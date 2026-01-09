Аэропорт Калуги приостановил полеты

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы вечером 6 января. Ограничения были сняты в тот же день, спустя более чем два часа с момента их введения.