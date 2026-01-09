В Ленобласти погиб подросток-зацепер

В Ленинградской области подросток-зацепер сорвался с электрички и погиб, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, группа подростков следовала запрещенным способом — снаружи электропоезда. Между станциями Рощино и Каннельярви один из несовершеннолетних упал и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

По информации 47news, погибшему было 15 лет.

Зацепинг — проезд снаружи поездов: на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов. Им, по данным МВД, чаще всего увлекаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей. В ведомстве предупредили, что такие поездки нередко заканчиваются гибелью от удара электрическим током или в результате падения.

В октябре один подросток погиб и еще один был госпитализирован в результате удара током по время проезда на крыше поезда. Незадолго до этого суд в Москве запретил пять телеграм-каналов с призывами к подросткам заниматься зацепингом.