Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду

Белгород подвергся ракетному удару, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, однако серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заверил губернатор.

За 20 минут до сообщения об обстреле Гладков объявил в Белгороде и Белгородском округе ракетную опасность. Он призвал жителей укрыться в подвалах до отбоя сигнала угрозы.

Белгородская область регулярно подвергается украинским атакам. Так, 7 января в селе Грузское Борисовского округа при взрыве дрона погиб мирный житель.

На следующий день Гладков сообщил, что глава Грайворонского округа Дмитрий Панков получил ранения в результате удара украинского беспилотника.