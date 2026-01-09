Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду
Белгород подвергся ракетному удару, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, однако серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заверил губернатор.
За 20 минут до сообщения об обстреле Гладков объявил в Белгороде и Белгородском округе ракетную опасность. Он призвал жителей укрыться в подвалах до отбоя сигнала угрозы.
Белгородская область регулярно подвергается украинским атакам. Так, 7 января в селе Грузское Борисовского округа при взрыве дрона погиб мирный житель.
На следующий день Гладков сообщил, что глава Грайворонского округа Дмитрий Панков получил ранения в результате удара украинского беспилотника.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах