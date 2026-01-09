Ким Чен Ын заявил о готовности «безусловно поддерживать» политику Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность «безусловно поддерживать» политику президента России Владимира Путина и принимаемые им решения. Об этом Ким Чен Ын заявил в письме российскому лидеру. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию», — говорится в письме.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что считает дружеские отношения с Путиным «самыми бесценными» и выразил готовность и впредь развивать тесное сотрудничество между КНДР и Россией. Кроме того, северокорейский лидер пожелал президенту России здоровья и успехов, а россиянам — побед.

В конце декабря Ким Чен Ын по случаю Нового года направил Путину поздравительную телеграмму, в которой отметил, что в 2025 году отношения России и КНДР укрепились как «самые искренние союзнические». Лидер КНДР также отметил полную поддержку и бескорыстную помощь, которые страны оказывали друг другу.

До этого, в конце октября, Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике и достигла «апогея своей истории»