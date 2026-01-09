 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Конгрессвумен Луна получила разрешение на визы для депутатов Госдумы

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна получила разрешение на выдачу виз от государственного департамента США для четырех членов российской Госдумы, заявил РБК пресс-секретарь конгрессвумен Дэвид Лезервуд.

Кроме того, Лугна направила официальные приглашения для обсуждений с членами конгресса в Вашингтоне в этом месяце.

«Основное внимание на встречах уделяется мирному диалогу и конструктивному взаимодействию, направленному на деэскалацию и долгосрочную стабильность в России и на Украине», — отметил Лезервуд.

Дополнительные темы для обсуждения — потенциальные торговые возможности и содействие большему взаимопониманию и коммуникации между Соединенными Штатами и Россией.

Конгрессвумен подчеркивает, что открытый диалог необходим для снижения напряженности и продвижения американских интересов за рубежом, а к миру «всегда следует стремиться любой ценой».

Четырех депутатов Госдумы пригласили в США для консультаций по Украине
Политика

Ранее Луна сообщила, что четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, но не уточнила, о каких именно парламентариях идет речь.

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал встречу между представителями законодательных органов России и США еще в конце октября прошлого года.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Конгресс США Госдепартамент США визы
