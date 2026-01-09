 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп ушел от ответа на вопрос о выборе между Гренландией и НАТО

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп не смог ответить на вопрос журналиста о том, что для него важнее — контроль США над Гренландией или сохранение НАТО, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что на соответствующий вопрос республиканец отказался отвечать прямо, однако он признал возможность такого выбора. NYT также пишет, что Трамп дал понять, что НАТО бесполезен без США в его центре.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. 4 января на фоне американской операции в Венесуэле он в интервью The Atlantic сказал, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны.

В конце декабря губернатор Луизианы Джефф Лэндри, которого Трамп назначил своим специальным посланником по Гренландии, говоря об острове, отметил, что администрация американского президента не преследует цель «завоевать кого-либо» — Штаты предлагают «экономическую мощь и защиту».

Позднее Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Европы готовят план сдерживания США на случай нападения Вашингтона на Гренландию. В числе изучаемых в рамках угрозы вопросов — усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Бывший высокопоставленный чиновник альянса предположил, что НАТО мог бы выступить посредником между Данией, Гренландией и Штатами.

Полина Дуганова
Гренландия США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
