Стармер и Трамп обсудили «сдерживание» России на Крайнем Севере
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 8 января договорился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о «необходимости сдерживания» России на Крайнем севере, сообщила пресс-служба правительства
Лидеры обсудили также евроатлантическую безопасность, говорится в сообщении.
В последние месяцы европейские союзники «активизировали защиту евроатлантических интересов», но для этих целей можно сделать еще больше, отметил премьер-министр.
Кроме того, Стармер провел еще одну беседу — с генсеком НАТО Марком Рютте. Они также обсудили «сдерживание» России на Крайнем севере и пришли к выводу, что для этой цели «необходимо сделать больше».
Также Рютте и британский премьер обсудили решение «коалиции желающих» в Париже.
В Париже 6 января 2026 года были подписаны совместная декларация всей «коалиции желающих», в которой страны‑участники договорились о гарантиях безопасности для Украины и об участии в механизме мониторинга прекращения огня, а также подписанная Францией и Британией декларация о готовности направить войска на Украину.
Российский МИД считает, что подписанная в Париже участниками «коалиции желающих» декларация в поддержку Украины является «крайне далеким от мирного урегулирования» документом.
О том, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией, осенью 2022 года заявили в конгрессе США. В октябре 2023 года представитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что альянс обеспокоен целями Китая в регионе, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией. В то же время в блоке не считают, что Арктика станет горячей точкой «немедленно».
Однако в конце 2025-го спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике.
Президент России Владимир Путин назвыал освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.
