Стармер и Трамп обсудили «сдерживание» России на Крайнем Севере

Стармер договорился с Трампом и Рютте о необходимости усиленного сдерживания России на Крайнем Севере. Путин назвыал освоение и обустройство Арктики приоритетом

Кир Стармер (Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 8 января договорился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о «необходимости сдерживания» России на Крайнем севере, сообщила пресс-служба правительства

Лидеры обсудили также евроатлантическую безопасность, говорится в сообщении.

В последние месяцы европейские союзники «активизировали защиту евроатлантических интересов», но для этих целей можно сделать еще больше, отметил премьер-министр.

Кроме того, Стармер провел еще одну беседу — с генсеком НАТО Марком Рютте. Они также обсудили «сдерживание» России на Крайнем севере и пришли к выводу, что для этой цели «необходимо сделать больше».

Также Рютте и британский премьер обсудили решение «коалиции желающих» в Париже.

В Париже 6 января 2026 года были подписаны совместная декларация всей «коалиции желающих», в которой страны‑участники договорились о гарантиях безопасности для Украины и об участии в механизме мониторинга прекращения огня, а также подписанная Францией и Британией декларация о готовности направить войска на Украину.

Российский МИД считает, что подписанная в Париже участниками «коалиции желающих» декларация в поддержку Украины является «крайне далеким от мирного урегулирования» документом.

О том, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией, осенью 2022 года заявили в конгрессе США. В октябре 2023 года представитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что альянс обеспокоен целями Китая в регионе, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией. В то же время в блоке не считают, что Арктика станет горячей точкой «немедленно».

Однако в конце 2025-го спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике.

Президент России Владимир Путин назвыал освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.