 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Стармер и Трамп обсудили «сдерживание» России на Крайнем Севере

Стармер договорился с Трампом и Рютте о необходимости усиленного сдерживания России на Крайнем Севере. Путин назвыал освоение и обустройство Арктики приоритетом
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 8 января договорился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о «необходимости сдерживания» России на Крайнем севере, сообщила пресс-служба правительства

Лидеры обсудили также евроатлантическую безопасность, говорится в сообщении.

В последние месяцы европейские союзники «активизировали защиту евроатлантических интересов», но для этих целей можно сделать еще больше, отметил премьер-министр.

Кроме того, Стармер провел еще одну беседу — с генсеком НАТО Марком Рютте. Они также обсудили «сдерживание» России на Крайнем севере и пришли к выводу, что для этой цели «необходимо сделать больше».

WSJ узнала о беспокойстве США из-за китайских подлодок в Арктике
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Также Рютте и британский премьер обсудили решение «коалиции желающих» в Париже.

В Париже 6 января 2026 года были подписаны совместная декларация всей «коалиции желающих», в которой страны‑участники договорились о гарантиях безопасности для Украины и об участии в механизме мониторинга прекращения огня, а также подписанная Францией и Британией декларация о готовности направить войска на Украину.

Российский МИД считает, что подписанная в Париже участниками «коалиции желающих» декларация в поддержку Украины является «крайне далеким от мирного урегулирования» документом.

О том, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией, осенью 2022 года заявили в конгрессе США. В октябре 2023 года представитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что альянс обеспокоен целями Китая в регионе, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией. В то же время в блоке не считают, что Арктика станет горячей точкой «немедленно».

Однако в конце 2025-го спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике.

Президент России Владимир Путин назвыал освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Британия Кир Стармер Дональд Трамп
Материалы по теме
WSJ узнала о беспокойстве США из-за китайских подлодок в Арктике
Политика
Китай решил развивать туризм и рыболовство в Антарктиде
Политика
Дмитриев сообщил о подготовке России и США к сотрудничеству в Арктике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп рассказал о раненных вертолетчиках США при операции в Каракасе Политика, 07:15
FT сообщила об активном сотрудничестве Венесуэлы и США по экспорту нефти Политика, 06:52
Трамп анонсировал встречу с лидером оппозиции Венесуэлы в Вашингтоне Политика, 06:28
Трамп отказался обещать Украине рост поддержки Политика, 06:10
Мэр Киева сообщил о перебоях с водоснабжением и теплом после взрывов Политика, 06:00
Стармер и Трамп обсудили «сдерживание» России на Крайнем Севере Политика, 05:43
В Портленде произошла стрельба с участием федерального агента Политика, 05:22
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Конгрессвумен Луна получила разрешение на визы для депутатов Госдумы Политика, 04:48
На скрытой от Земли части Солнца произошел крупный взрыв Общество, 04:41
Вэнс назвал гибель женщины в Миннеаполисе «трагедией, созданной ею самой» Политика, 04:18
Telegraph узнала о возможном запрете Лондоном X из-за «раздевающего» ИИ Технологии и медиа, 03:54
В Ленобласти погиб подросток-зацепер Общество, 03:35
Трамп ушел от ответа на вопрос о выборе между Гренландией и НАТО Политика, 02:55
В Орле из-за украинской атаки поврежден объект инфраструктуры Политика, 02:46