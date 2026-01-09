Трамп анонсировал встречу с лидером оппозиции Венесуэлы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо встретятся в Вашингтон на следующей неделе. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News.

«Что ж, я так понимаю, она приедет на следующей неделе. И я с нетерпением жду встречи с ней», — сказал он.

Ранее Мачадо выразила готовность передать Трампу врученную ей Нобелевскую премию мира и заявила, что глава Белого дома сделал то, что «большинство людей считали невозможным».

Речь идет об операции «Абсолютная решимость», в ходе которой американские военные нанесли удары по нескольким городам Венесуэлы, а также захватили президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

«Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему [Трампу] и разделить с ним», — сказала Мачадо.

Вскоре после операции США в Венесуэле, Трамп публично усомнился в лидерских качествах Мачадо. Он охарактеризовал ее как человека без необходимых для руководства страной качеств.