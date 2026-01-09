В Киеве и Львове прогремели взрывы

В украинской столице сработала противовоздушная оборона, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

«В Киеве работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

О том, что в Киеве слышны взрывы, пишет «Суспiльне» и ТСН. Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о взрывах в городе и призвал горожан спрятаться в укрытия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.