Мэр Киева сообщил о перебоях с водоснабжением и теплом после взрывов
В Киеве после взрывов зафиксированы повреждения критической инфраструктуры. В городе есть перебои с водоснабжением, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водоснабжением», — напиисал он.
По словам Кличко, речь идет о Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.
Киевская городская администрация (КМДА) сообщила в телеграм-канале, что в некоторых районах города «возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой» — в настоящее время отопление отсутствует или подается с пониженными параметрами в Деснянском, Печерском районах, в некоторых частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.
Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме, добавили в КМДА.
Кроме того, из-за сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро курсируют с изменениями, сообщила пресс-служба администрации.
Ранее в ночь на 9 января Кличко сообщил, что в украинской столице сработала противовоздушная оборона. О том, что в Киеве были слышны взрывы, сообщали «Суспiльне» и ТСН.
Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о взрывах в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
