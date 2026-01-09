Мэр Киева: в городе повреждена критическая инфраструктура и перебои с водой

Мэр Киева сообщил о перебоях с водоснабжением и теплом после взрывов

В Киеве после взрывов повреждена критическая инфраструктура. О перебоях с водой, электричеством и теплом в нескольких районах сообщили мэр украинской столицы и городская администрация

В Киеве после взрывов зафиксированы повреждения критической инфраструктуры. В городе есть перебои с водоснабжением, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водоснабжением», — напиисал он.

По словам Кличко, речь идет о Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

Киевская городская администрация (КМДА) сообщила в телеграм-канале, что в некоторых районах города «возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой» — в настоящее время отопление отсутствует или подается с пониженными параметрами в Деснянском, Печерском районах, в некоторых частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме, добавили в КМДА.

Кроме того, из-за сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро курсируют с изменениями, сообщила пресс-служба администрации.

Ранее в ночь на 9 января Кличко сообщил, что в украинской столице сработала противовоздушная оборона. О том, что в Киеве были слышны взрывы, сообщали «Суспiльне» и ТСН.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.